Anuncian rehabilitación del puente vehicular de la colonia México

El puente vehicular ubicado a la altura de la colonia México será rehabilitado, debido a que se dañó tras el incendio que se suscitó tras el choque de una pipa contra el tren, el pasado 20 de octubre, así lo determinaron los estudios realizados por expertos.

"No podemos exponer la seguridad y, por lo tanto, se van a sustituir las trabes atableradas, se sustituyen por nuevas trabes, que eso es lo que se requiere, ya lo señalaba se una manera muy clara fue un puente diseñado para 75 toneladas cada trabe de tolerancia para un tráiler doble remolque, lo cual ya no nos ofrece esa seguridad y, por lo tanto, al no ofrecernos esa resistencia se tiene que sustituir por nuevas trabes"

Leonardo Montañez// alcalde de Aguascalientes