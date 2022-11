Redirigir las estrategias para que dejen de violentar a los mujeres más que pulseras rosas y botones de seguridad

Los programas como la pulsera rosa y el botón de seguridad implementados por el gobierno municipal para apoyar a mujeres violentadas no son suficientes para frenar la violencia hacia las mujeres, si no se empieza por dirigir los esfuerzos hacia los hombres para que dejen de violentar a las mujeres.

"Es importante comenzar a cambiar los discursos y comenzar a centrarnos en dejar de cargar con toda la responsabilidad a las mujeres y empezar a pedir a los hombres que no violenten, creo que debería de redirigirse el discurso hacia los hombres"

De acuerdo con la representante del colectivo ,las mujeres ya saben cómo cuidarse.

"Las mujeres ya estamos acostumbradas a cuidarnos a tratar de no salir de noche, a tratar de salir acompañadas. La mayor parte de los casos que suceden dentro del hogar o del núcleo familiar, eso habla de que no es que las mujeres no nos estemos cuidando lo suficiente habla de que los hombres siguen violentado a pesar de los esfuerzos".

Fernanda Sánchez // Colectiva feminista Flores del Mal