Hidrocálidos continúan quejándose por baches en la ciudad

Si bien el Ayuntamiento de Aguascalientes continúa dándole mantenimiento a algunas vialidades por las pésimas condiciones en que se encontraban, los ciudadanos exigen a las autoridades que se arreglen otras rutas como lo es la calle Zaragoza y la salida a Zacatecas, que por la temporada de lluvias nuevamente se encuentran abarrotadas de baches.

Ciudadanos recalcan que Aguascalientes, al posicionarse en uno de los primeros lugares en accidentes viales, es muy necesario que las autoridades le den prioridad a este asunto, pues como ya se sabe, gran parte de los automovilistas conducen a máxima velocidad, por lo que los baches son otra causa de percances viales.

“Me gustaría denunciar la falta de mantenimiento que hay en las calles, sobre todo por la temporada de lluvias que acaba de pasar, hay muchísimos baches y muchísima agua residual estancada por lo mismo. En algunas avenidas como lo es Boulevard a Zacatecas, la calle Zaragoza y algunas otras principales, son peligrosas por ser avenidas y calles de flujo continuo, que realmente los autos no se detienen a bajar su velocidad y hasta salen volando, además de saber que el Estado tiene uno los primeros lugares en accidentes automovilísticos ,así que no estaría mal que tuvieran un una atención a este tema”, manifestó Sofía Mares, ciudadana de Aguascalientes