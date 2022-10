Qué es el Microblanding y porque decidí hacérmelo.

Desde siempre y por herencia había padecido de tener “poca ceja”, el vello de mi ceja es muy delgado y con poca pigmentación por lo tanto parecía que no tenía ceja, muchos años duré maquillándola con lápiz pero por la cera de este se veía súper grasosa y muy brillosa con el paso de las horas, después descubrí el pigmento para ceja y este lo fijaba con sombra para ceja y la verdad me duraba mucho más tiempo y no se veía grasosa. Pero, el problema seguía siendo que “tenía ceja mientras esta estuviera maquillada”, lo cual me causaba conflicto. Pero, la verdad no quería recurrir al tatuaje porque no me gustaban los resultados.

Con el tiempo escuche hablar de una nueva técnica, siempre pensé que era demasiado caro y pues mi presupuesto no era tan amplio. Pero pues fui investigando de que se trataba y que diferencia tenia con el tatuaje, esto es lo que me encontré.



¿Qué es?

El Microblanding es una técnica de tatuaje semipermanente cuyo objetivo es corregir o incluso reconstruir completamente una ceja carente de pelo, se realiza dibujando pelo a pelo de forma artística, creando un efecto realista y natural. La diferencia entre el tatuaje y el Microblanding es la profundidad de la dermis, ya que el tatuaje se deposita la tinta en un capa profunda de la piel, llamada dermis, mientras que en el microblandig se depositan los pigmentos en la epidermis, que es la capa más externa de la piel.



El día que me decidí hacerme este procedimiento, fue porque una prima de mi esposo me recomendó el lugar a donde ir y además por aniversario había promoción, pues había que aprovechar, ¿no? Me convenció el hecho de que a ella le dejaron una forma de ceja muy bonita y hacia armonía con su cara.

Hice la cita y pues al llegar ahí me recomiendan también el microshading, me quedé con cara de “¿y eso que es?”, me explicaron que por mi tipo de ceja (que era muy escasa) y más porque yo estaba acostumbrada a maquillarme, sería lo más recomendable.

(El microshading es una técnica que consiste en sombrear las cejas dándoles un aspecto de ceja maquillada.)

Literalmente me puse en sus manos, con nervios y todo, comenzó el procedimiento. Lo primero que me hicieron fue hacerme el diseño en base a mi rostro, marcaron el área y comenzó a depilarme con hilo… me dolió horrible.

Cuando escuche que prendió la máquina y puso la aguja en mi piel, supe que iba a llorar, ja ja … La verdad sí me dolió bastante y solo era el marco porque cuando pasó al sombreado casi gritaba del dolor que me provocaba, llegué a jurar que la tipa me odiaba porque sentía que cada vez que yo me quejaba o hacia alguna señal de dolor ella encajaba más las agujas (que para el sombreado se usa una punta con tres agujas). Obvio no me odiaba, pero así lo sentía. (Ahora que lo pienso, tal vez si le caí un poquito mal, porque si me queje mucho)



Al terminar y ver el resultado me enamore de mi ceja, de cómo me veía, pero la verdad seguía sintiendo un poco de ardor. Casi al salir de ahí me dicen: dentro de un mes tienes que venir para el retoque.

Yo: no, ni loca regreso, si me va a doler igual, olvídese de mí!

Si regresé y la verdad que esta vez no me dolió, o sea fue solo un poco de ardor pero nada que ver con la primera vez. Les estoy hablando y contando desde mi experiencia, considero que si tengo el umbral del dolor alto y pues si me dolió. Pero eso no quiere decir que no lo recomiendo, claro que lo recomiendo ampliamente, me cambió completamente el rostro y fue para bien. Estoy feliz con el resultado.

En la imagen que les dejo es una foto mía, la primera foto es mi ceja al natural, la segunda es como las maquillaba yo, y la tercera es el resultado del Microblanding.



Sobra decir que no olviden acudir siempre con un profesional, investiguen, pidan recomendaciones, no olviden que las cejas son el marco de nuestro rostro y tiene que estar en armonía con todas nuestras facciones.

