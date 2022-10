Incrementa hasta 500 por ciento llegada de migrantes a Aguascalientes

El año pasado se tuvo una importante llegada de personas indocumentadas a nuestro estado y se espera que en estos meses incremente la cifra, por lo que es necesario que se cuente con un albergue más grande para migrantes de paso, esto de acuerdo con Pavel Cardona, coordinador de la Casa del Migrante.

Pavel Cardona asegura que desde septiembre de este año hasta la fecha, ha aumentado la llegada de migrantes a nuestro estado.



"Todavía no rebasa el porcentaje, el año pasado, por ejemplo aumentó un 500 por ciento comparado con el 2020, aproximadamente. No hemos llegado a esos niveles, pero he notado que de septiembre para acá, ha estado llegando más gente".