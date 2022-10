Mitos y realidades de la copa menstrual

Realmente es poco tiempo lo que lleva este “artefacto” en auge, es gracias a sus beneficios que esto ha sido posible, aunque realmente aún existen muchos mitos alrededor de este.



¿Qué es?

La copa menstrual es un contenedor de silicón de grado quirúrgico, cuyo objetivo es atrapar y recolectar el líquido del periodo menstrual. La copa puede recoger más líquido que otro método, lo que ha contribuido en su éxito, el uso de esta también es una alternativa ecológica y de ayuda al medio ambiente, ya que disminuye de manera radical el uso de toallas sanitarias.

Para la realización de esta nota contamos con la valiosa colaboración de Alba Cecilia González De Luna quien es asesora en MenstruArte y ella nos menciona cuales son los mitos que existen alrededor de la copa menstrual.

M. Cualquier mujer puede usar la copa

?R. No es para cualquiera, primero que nada debes tener el deseo de usarla, hay condiciones médicas en las que no se recomienda su uso, en caso de prolapso uterino o de vejiga, lesiones cervicales, inflamación o infecciones vaginales o urinarias, puede ser incómodo para las que padecen endometriosis (por la inflamación crónica y dolor)

M. Se me puede perder dentro de la vagina

?R. No se puede perder por qué la vagina es un conducto de 8 a 12 cm, es imposible que se pierda en tu cuerpo, pero si estás muy nerviosa te va a costar trabajo sacarla, también puede ser que se voltee y no esté "dónde la dejaste" ya que tu canal vaginal es alto y con movimiento como caminar se puede subir la copita

M. Solo las "que ya no son señoritas" pueden usarla

?R. No, las mujeres que no ha tenido relaciones sexuales pueden usarla si así lo desean. Nuestras clientas más jóvenes son niñas de 11 años que van a gimnasia y a danza. Nuestra recomendación siempre será usarla después de 8 a 12 meses de la primera menstruación para que ya estés familiarizada con tu ciclo menstrual y principalmente deben estar informadas y ser acompañadas por la mamá quien debe estar de acuerdo para que le haga el acompañamiento adecuado

?M. La talla se elige por la cantidad de hijos que has tenido

?R. Son diferentes factores los que intervienen para elegir la talla, principalmente por el flujo (la cantidad), si eres mamá ya sea por cesárea o parto, el ritmo de vida que llevas (si eres sedentaria o prácticas algún deporte)

?M. Son costosas

?R. Haces una única inversión al inicio y su tiempo de vida es de 5 años aprox

?

M. Se siente

?R. La copa menstrual es tan cómoda que si la sientes es por qué está mal colocada, hay que encontrar la manera (esto es muy personal, la técnica que funciona en unas mujeres puede ser que en otras no) para que la copa se acomode bien

?M. Se tiene que retirar la copa para dormir o hacer deporte

?R. No, puedes dormir tranquilamente ya que es cómoda y puedes durar con ella puesta hasta 12 horas continua sin que la tengas que vaciar, puedes hacer ejercicio de alto impacto, nadar, bucear, etc.

?M. Me puede causar infecciones.

?R. No, está demostrado que evita infecciones siempre y cuando sean de silicón médico hipoalergénico y siguiendo las indicaciones de uso y limpieza (esterilizarla antes de usarla, lavar bien las manos para introducir o retirar)

M. Duele ponérsela

?R. No debería de sentirse dolor al introducirse, si se llegan a sentir molestias puede ser que no estés lubricada, para esto puedes mojar la o usar lubricante a base de agua o por qué no estás haciendo el doblez indicado o por qué no estás usando una copa original

?M. Me tengo que retirar la copa para hacer pipí

?R. La copa no se tiene que retirar cuando orinas, son conductos diferentes, la pipí sale por la uretra y la copa se encuentra en la vagina

M. Voy a oler feo

R. Un hecho cierto también es que, los químicos que utilizan las toallas sanitarias son precisamente los causantes del “mal olor”, ya que naturalmente el líquido de la menstruación no tiene aroma.

M. Me voy a manchar.

R. Generalmente son necesarios 3 o 4 periodos menstruales acompañados de panti protectores, en lo que aprendes a usar correctamente la copa y evitar accidentes, esto es solo por “dar seguridad” pero no serán tan necesarios.

Por último, debes de saber que cuando estés decidida a usar la copa menstrual tienes que asegurarte que donde la compres te brinden un acompañamiento de ayuda y te asesoren en cualquier momento o duda que tengas. Ten por seguro que es una buena decisión, que estas ayudando a tu cuerpo a eliminar toxinas no necesarias, que con el paso de los años del uso de toallas sanitarias hemos adquirido, que ayudaremos al medio ambiente y sobretodo que la copa menstrual es ecológica, segura y cómoda

