La Inteligencia Artificial pasó de moda: cómo se vería Queen Maeve de ‘The Boys’ estilo cosplay

Clau Bailarinita, una de las cosplayers más reconocidas de Latam, sorprendió en 2023 a todos con su versión de Queen Maeve de The Boys el live action que actualmente se encuentra en su cuarta temporada y tiene a todos los fans al filo del asiento.

La cosplayer y modelo nacida en Chile nunca ha ocultado el gran cariño que tiene por todos los personajes de los que se caracteriza, pero aseguró que en su momento quedó encantada al tener la oportunidad de acompañar al escenario al actor Antony Starr, quien le da vida a Homelander.

Una famosa cosplayer recreó el famoso personaje y logró una similitud impresionante. Fuente: Web

Queen Maeve de ‘The Boys’ estilo cosplay

La cosplayer realizó no dudo y encarno a este personaje de una manera fabulosa, al punto de que cualquiera podría pensar que le prestaron el atuendo que usa la actriz Dominique McElligott en las grabaciones de The Boys, pero no se limitó a disfrazarse igual a Queen Maeve, puesto que se dio a la tarea de recrear su personalidad y los movimientos característicos de la superheroína de The Seven.

En la cuenta oficial de Clau se puede ver esta y sus otros increibles cosplay, con los que ha logrado generado muchos “likes” y comentarios de sus seguidores que les encanta todo los trabajos que ha realizado en este maravilloso mundo de encarnación.

Si te encantó el trabajo de caracterización e interpretación de personaje inspirado en el personaje del escritor de cómics Garth Ennis y el dibujante Darick Robertson que hizo la cosplayer y modelo chilena, la puedes apoyar siguiéndola en redes sociales. De igual manera, te aconsejamos que sigas a MuzCosPhotoPlay, el fotógrafo que le ayudó a grabar vídeos y a hacer una sesión de modelaje y fotografía asombrosa.

