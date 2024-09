Inteligencia Emocional y Mercados Financieros

La Inteligencia Emocional (IE) en el contexto personal se define como la habilidad inherente del ser humano para comprender, utilizar y gestionar sus emociones de manera efectiva. Esta cualidad establece la pauta para ayudar a las personas a comunicarse de manera asertiva y ejecutar la toma de decisiones de manera consciente, lo cuál facilitará el desarrollo de la persona en un entorno social dinámico.

En 1995, el psicólogo y periodista estadounidense Daniel Goleman, en su libro "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ", estableció por primera vez cinco dimensiones clave referentes a la IE, los cuales integran: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía, y las habilidades sociales. Cada uno de estos pilares ofrecen una directriz clara para el estudio de la psicología contemporánea, los cuales son respaldados por la investigación de Harvard y la experiencia de Margaret Andrews, Experta en Liderazgo Ejecutivo y Decana Asociada de Harvard.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona la IE con los mercados financieros? Una gestión financiera eficaz, tanto a nivel personal como institucional, debe estar respaldada por una toma de decisiones asertivas aunado a una sólida educación financiera, puesto a que, es crucial para aprender a manejar la volatilidad del mercado con serenidad, evitando decisiones impulsivas provocadas por el pánico, el estrés, la ansiedad o el "FOMO" (acrónimo de "Fear of Missing Out", que en español significa "miedo a perder la oportunidad").

La autoconciencia y la autorregulación, pilares de la toma de decisiones financieras responsables.

La tendencia de los mercados financieros tiene su epicentro en el sentimiento del inversor, lo cual es explicado mediante el principio de oferta y demanda. Un concepto que se relaciona con la “Teoría de la Mano Invisible” expuesta por Adam Smith en el Libro IV, Capítulo II de su obra “La Riqueza De Las Naciones” (1776). Smith, nacido en 1723 en Kirkcaldy, Reino Unido, argumenta que, en un mercado libre, los individuos, al perseguir sus propios intereses, contribuyen involuntariamente al bien común, como si fuesen guiados por una “mano invisible”, un postulado, aún vigente después de dos siglos y medio.

Cuando los individuos a través de las instituciones persiguen sus propios intereses sin un adecuado control emocional, se desencadenan graves crisis financieras globales. La falta de inteligencia emocional ha causado conflictos de poder y mala gestión del riesgo, como ocurrió en 2008. En ese año, la avaricia en el sector bancario al extender créditos hipotecarios sin mesura provocó una crisis económica mundial.

En México, según BANXICO, el USD/MXN se depreció 26.4%, pasando de $10.89 en enero de 2008 a $13.76 en enero de 2009.

Para lograr el éxito financiero en operaciones comerciales, es esencial realizar un análisis exhaustivo, gestionar tanto riesgos como emociones, y evitar decisiones impulsivas, ya que los resultados pasados no garantizan el éxito futuro.

Por Christian Wetzel Grande Ampudia

