Alineación Planetaria de agosto 2024: ¿cuándo es y cómo verla desde México?

El cosmos encierra un misterio que durante siglos ha sido estudiado por los humanos. Su belleza y esplendor hacen que cada vez se descubran más cosas que no se conocían. Ahora, a finales de agosto, en México podrá ser visible uno de los fenómenos más asombrosos: una Alineación Planetaria

Este fenómeno astronómico podrá disfrutarse a simple vista aunque ocurrirá durante la madrugada del próximo miércoles 28 de agosto, por lo que el desvelo será obligatorio pero sin duda valdrá la pena para disfrutar de esta rara y maravillosa alineación de planetas.

Y es que basta recordar las civilizaciones antiguas que en México estudiaban el cielo para entender el mensaje de las estrellas. Los mayas fueron pioneros en el estudio de la astrología y hasta la actualidad es obsesión de muchos saber qué hay en esta y otras galaxias.

¿Qué planetas serán visibles durante la alineación?

Mira cómo se alinearán los astros. Foto: Pixabay

Como lo mencionamos anteriormente, las primeras horas de la del miércoles 28 de agosto, 6 planetas se alinearán en el cielo y podrás mirar a simple vista:

Mercurio

Marte

Júpiter

Urano

Neptuno

Saturno

En este evento astronómico Mercurio y Saturno estarán más cerca del horizonte en lados opuestos mientras que Neptuno será el más tenue y Júpiter el más brillante, así que no necesitas tener un telescopio para poder apreciar este bello fenómeno en el cielo.

Recuerda que si quieres apreciarlo debes mirarlos en las primeras horas de la madrugada, se recomienda que sea a las 02:00 horas. Un tip para que no confundas a los planetas con estrellas es mirarlos fijamente y las estrellas siempre pardean, al tiempo que los planetas conservan su brillo sin destellar.

Alineación planetaria de agosto, un fenómeno que ocurrirá hasta 2034

El 28 de agosto ocurrirá un fenómeno que no te debes perder, pues es muy inusual, prácticamente desde cualquier parte del mundo se podrá ver la alineación planetaria de Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que no se verán juntos en los próximos 10 años, por lo que la madrugada del miércoles ponte una alarma para que no te lo pierdas.

Aunque la alineación planetaria será visible a simple vista, si quieres mejorar la experiencia, lo mejor sería que uses binoculares o un telescopio para que tengas todo el detalle posible de esto. Debes mirar en dirección a la constelación de Acuario, donde Saturno se mostraría de color amarillo, en la constelación de Piscis estará Nepturno; en la constelación de Tauro será visible Urano y más adelante se verá Júpiter y Marte; en la constelación de Leo se encontrará Mercurio.