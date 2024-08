¿Fan de Los Simpson? Así puedes hospedarte en “Simpsonlandia” el Airbnb inspirado en la serie

Los Simpson son una de las series más icónicas de la cultura pop, pues desde su estreno en cortos de los años 80, la serie no ha dejado de ser una de las más icónicas. Con sus memes y referencias, así como sus momentos divertidos, no hay quien no conozca a “Los Simpson”.

Por lo que tras su doblaje para Latinoamérica, la voz de Humberto Velez ha sido uno de los grandes catalizadores para su éxito, pues en sus traducciones adaptó muchos chistes que hoy son más icónicos en español, como lo es el “Anda la osa” y el “Me quiero volver chango”.

Así se ve la sala de Los Simpson/Créditos: @Simpsonlandia

¿Cuánto cuesta hospedarse en “Simpsonlandia”?

Los Simpson han inspirado infinidad de lugares y atracciones para toda la familia, pues este no es la excepción por lo que si eres muy fanático de la querida familia amarilla tienes que hospedarte si o si en este lugar, pues como fan de “Los Simpson” seguro que reconocerás todos los sitios de este Airbnb

Este Airbnb tiene 7 cuartos tematizados con momentos y locaciones únicas de Los Simpson, pues podemos ver la tan icónica sala de estar con el sillón donde toda la familia se sienta a ver la televisión y muchas veces la caricatura favorita de Bart y Lisa, “Tommy y Daly”.

Así se ve la sala de Los Simpson desde otro ángulo/Créditos: @Simpsonlandia

Así como los cuartos especialmente tematizados como lo son el de Bart con todo sus juguetes de “Krusty” así como el cuarto de Lisa que contiene su tan especial Saxofón, mientras que en las demás habitaciones como la cocina con su tan recordado refri verde, también hay un balcón en donde está Homero viviendo el momento de las hojas.

Mientras que la familia Simpson te espera en un lugar especial junto a un espacio dedicado a la serie que comenzó en 1987, por lo que si eres de esos fans de hueso colorado que adoran todo lo que tenga que ver con Los Simpson, este es el lugar perfecto para ti y tu estadía.

Así se ve el cuarto de Lisa/Créditos: @Simpsonlandia

Si estás esperando hospedarte en este lugar, tienes que saber que está ubicado en frente del CC. Salitre Plaza, Bogotá, en Colombia, por lo que tendrás que viajar al país sudamericano para poder ver este increíble lugar de hospedaje. Por lo que para agendar tendrás que entrar a su cuenta de Airbnb para saber sus precios.

Por ejemplo si quieres visitarlo un fin de semana entero, tendrías que pagar alrededor de 2110 pesos mexicanos por noche, lo que se sumaría a 4219 y con la tarifa por servicio de Airbnb tendrías un precio de 5022 pesos mexicanos, por lo que si bien no es nada barato, se vale por la experiencia de la familia amarilla.