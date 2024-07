Pittsburgh Steelers

Esta semana cerramos nuestro análisis de los equipos de la famosa División moretón, con uno de los equipos más populares en nuestro país que son los Steelers, quienes han conquistado en seis ocasiones el trofeo Vince Lombardi, lo que los convierte, junto con los New England Patriots, en uno de los dos equipos con más anillos de Super Bowl.

Desde que Mike Tomlin es entrenador en jefe del equipo, los Acereros nunca ha tenido una temporada perdedora, lo cual es algo admirable, ya que han transcurrido 17 temporadas desde su llegada al mando, sin embargo, un dato un poco preocupante es que desde enero de 2017 no han vuelto a conseguir una victoria en los playoffs, por lo que la afición acerera, la cual es una de las más fieles de toda la liga, cada vez comienza a extrañar más lo que es saborear una victoria en postemporada, pero eso no hace que dejen de apoyarlos, al contrario, ya que las “terribles toallas” se encuentran en todo el mundo ondeando cuando juega su equipo.

Durante dieciocho años tuvieron la fortuna de contar con uno de los mejores mariscales de todos los tiempos, el “Big Ben” Roethlisberger, con quien consiguieron un campeonato, pero en las últimas dos temporadas se las han visto negras para conseguirle un sustituto digno que sepa llevar las riendas de la ofensiva, ya que hemos visto desfilar a diversos Quarterbacks como Mitch Trubisky, Mason Rudolph y Kenny Pickett, quienes nunca pudieron estar a la altura de lo que esta gran institución necesita, por lo que para esta temporada han contratado al veterano Russell Wilson, quien fue a figura con los Seahawks hace algunos años y por si esto no bastara, también han traído a Justin Fields, proveniente de los Chicago Bears.

La temporada pasada Russell Wilson tuvo números que podríamos decir que fueron aceptables con los Denver Broncos, aunque no eran proporcionales a la millonaria cantidad que estaba recibiendo por parte del equipo, lo cual le valió ser enviado a la banca a mitad del año, y si a esto le sumamos que Wilson nunca fue del completo agrado del entrenador Sean Payton, no es de extrañarse que lo hayan cortado este año, lo cual aprovecharon los Steelers, con quienes firmó por un solo año, el cual servirá para poner a prueba sus capacidades y ver si aún conserva esa chispa con la que alguna vez hizo brillar a la ofensiva de los Seahawks.

Por su parte, los Chicago Bears decidieron terminar de tajo con el proyecto de tener a Justin Fields como su Quarterback, por lo que lo enviaron a Pittsburgh, donde espera poder competir con Wilson por el puesto titular, aunque al momento Wilson le lleva ventaja, en las propias palabras del entrenador Tomlin, sin embargo, todo puede pasar durante el verano, por lo que es muy temprano para descartar que pueda dar la sorpresa.

Algo que se ha comentado mucho durante esta pretemporada, es que a la ofensiva se crearán jugadas especiales con las cuales puedan explotar los atributos especiales de Justin Fields, quien es muy bueno acarreando el balón, aunque su precisión al momento de lanzar un pase estando en la bolsa de protección, no ha sido la mejor, pero es algo en lo que se puede y debe de trabajar.

Pero para que cualquiera de estos dos jugadores pueda llegar a tener éxito, necesitarán contar con una línea ofensiva sólida, por lo que con sus dos primeras selecciones del Draft reclutaron a Troy Fautanu y Zach Frasier, quienes juegan las posiciones de tacle ofensivo y de centro, respectivamente.

Por el momento, todo parece indicar que George Pickens continuará siendo el receptor número uno del equipo, y en esta que es su tercera temporada tendrá que demostrar de lo que realmente está hecho, ya que en algunas ocasiones ha mostrado destellos de su gran talento, haciendo atrapadas casi circenses, pero el principal problema con él ha sido su inmadurez, ya que en ocasiones se deja llevar por la frustración del momento, sobre todo cuando van abajo en el marcador, lo cual ya le ha acarreado llamadas de atención por parte de su entrenador, quien siempre le pide que se mantenga concentrado durante el partido.

Un receptor que ya no se encuentra con el equipo es Diontae Jonhson, quien se fue a reforzar las filas de los Texans, por lo que el novato Roman Wilson tendrá la oportunidad dorada de poder convertirse en el segundo receptor del equipo, puesto que peleará con los recién adquiridos Van Jefferson y Quez Watkins, quienes hasta estos momentos no han podido destacar en sus carreras, pero tendrán la oportunidad de pelear por un lugar en esta ofensiva, la cual estrenará Coordinador esta temporada, ya que no pudieron terminar de carburar con Matt Canada, por lo que ahora el encargado será Arthur Smith, quien viene de ser el entrenador en jefe de Atlanta.

El equipo de Pittsburgh aún mantiene la esperanza de poder hacerse con los servicios del receptor Brandon Aiyuk, aunque se ve muy difícil que el equipo de San Francisco lo suelte, ya que saben de su gran capacidad, pero mientras no se aclare su panorama con el equipo de la Bahía, los Steelers siguen esperanzados de poder contar con él en sus filas.

El ataque terrestre continuará en manos de Najee Harris, a quien se le termina su contrato con el equipo este año, por lo que buscará dar lo mejor de sí, para poder continuar con ellos o en su caso poder recibir ofertas jugosas de los demás equipos el próximo año. Mientras tanto, Jaylen Warren continuará siendo el encargado complementarlo al ataque, papel que ha venido desempeñando durante dos temporadas, aunque en un momento dado podría llegar a ser más que su simple relevo, ya que Warren ha demostrado una gran capacidad cuando le han dado el balón, el problema es que eso no ha sucedido muy frecuentemente.

Debido al cambio de reglas de las patadas de Kickoff, el cual se dará a partir de esta temporada, los Steelers han traído al ex Falcon Cordarrelle Patterson, viejo conocido de Arthur Smith, quien es especialista devolviendo patadas y llevándolas a las diagonales.

Para reforzar la defensiva han traído al liniero Patrick Queen, quien buscará fortalecer la de por sí ya excelente línea con la que cuentan, comandada por el gran T.J. Watt, quien debió de haber sido seleccionado la temporada pasada como el mejor jugador defensivo de toda la NFL, sin embargo, de manera un tanto injusta se quedó corto en las votaciones finales, aunque contaba con todos los argumentos necesarios para llevarse dicha distinción.

Para que los Steelers puedan volver a llegar alto en esta postemporada, es imperativo que uno de sus dos nuevos Quarterbacks levante la mano y se destaque del otro, guiando a su equipo a las alturas que merece un equipo de esa envergadura, y en el caso en el que ninguno de los dos sepa llevar las riendas del ataque, será inminente que el próximo año les den las gracias, por lo que deberán de aprovechar la gran oportunidad que se les está brindando, misma que revitalizaría completamente sus carreras.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff