En los 70s había una campaña publicitaria de calcetines Donelli que tenía como slogan “entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción”. Sin duda muy pegajosa, tanto que, 50 años después, no soy la única en recordarla. Y es que como dicen: el diablo está en los detalles mi querido lector. Y son justamente los detalles los que hacen que llames la atención, para bien o para mal. Aunque en términos de moda, no hay reglas, lo que algún día fue un determinante no hoy puede ser un sí, y viceversa. Pero, y este PERO es con mayúsculas, hay detalles de elegancia que nunca pasan de moda, al igual que los modales y la educación.

En cuanto al uso de calcetines se refiere, existe mucha controversia desde 2010 que surgió la tendencia #sincalcetin en la moda de hombre, particularmente con los pantalones de vestir y el traje. Una tendencia un tanto complicada, que muchos hombres hasta hoy se han resistido a adoptar, sobre todo en algunas áreas. Difícilmente verás a un banquero, a algún financiero o abogado con traje, corbata y sin calcetas. Pero gente en industrias más creativas y más joven, sin duda, han tomado por buena esta tendencia.

Hoy en 2024 ha resurgido, pero también el gusto por vestir varonil. No es que esté bien ni que esté mal, simplemente es. Lo único que quiero reiterar es que el uso de calcetas no va a pasar nunca de moda y siempre te hará ver más elegante y mejor vestido. Así que si tienes un evento de vestir o si trabajas en un lugar más serio o con personas de mayor edad y lo que quieres comunicar es respeto y autoridad, te recomiendo usar calcetines. Algunos tips para llevarlos mejor:

1. Que sean del color del pantalón o del zapato.

2. El material es muy importante. Búscalos de algodón 100% por ser la tela más transpirable, o bambú. La lana merino también es buena opción sobre todo para el frío. Si sudas mucho, busca materiales sintéticos como fibras Coolmax, Dryarn o Drytex que no retienen humedad en el pie y evitan las ampollas.

3. El calcetín de traje debe cubrir la pierna de tal modo que al cruzarla sentado no se vea piel.

4. Deportivos o blancos solamente con zapatos deportivos como tenis.

5. Nunca uses calcetines blancos con zapato negro.

6. Calcetines cortos solamente para tenis y náuticos.

Si decides sucumbir al capricho y ser team #sockless te voy a dar algunos tips para que no fracases en el intento:

1. Trata de usar, aunque sea, unas medias chicas para que exista un pedazo de tela entre tu pie y el zapato. No quieres darte a notar por el olor y no por la falta de calcetín.

2. Busca que el zapato sea piel 100% para evitar malos olores.

3. Lava bien tus pies diariamente con jabón antibacterial y agua, sécalos perfectamente y hecha un poco de talco en el zapato.

4. Busca pieles más ligeras como el ante.

5. Limpia tus zapatos seguido.

6. Déjalos “orear” después de cada uso, al aire, y trata de darles un descanso entre usos, rota de zapatos.

7. Los zapatos de agujeta se ven mejor con calcetín a excepción de que sean de colores claros.

8. Usa pantalones más pegados y un poco más cortos.

9. Evita pantalones holgados y largos.

10. Si vas a hacer ejercicio no puedes ir sin calcetín.

Lo más importante es que te sientas cómodo y que no por seguir una tendencia te sientas fuera de lugar. También es importante consultar los códigos de vestimenta de tu lugar de trabajo, pues puede ser que no sea bienvenido ir sin calcetas. Te recomiendo busques looks en Pinterest para que veas cuál es el que te gusta y trates de imitarlo, recuerda que verte bien no es cuestión de gastar mucho sino de ser inteligente a la hora de hacerlo, y caro no es sinónimo de calidad. Leyendo caprichos cada semana sin duda serás un consumidor mejor informado.

POR BRENDA JAET

MAAZ