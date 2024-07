Indignación en las redes: Alizee, Daft Punk, Justice y los grandes ausentes en la inauguración de París 2024

Celine Dion cerró con broche de oro la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que el pebetero se elevara por los aires varios metros, debido a que se trataba de un globo aerostático. Una noche verdaderamente mágica para los ciudadanos locales, pero también para todo el mundo.

A lo largo de la ceremonia se presentaron también la cantante estadounidense Lady Gaga, quien también tocó el piano; además de la banda Gojira de Francia, quienes colaboraron también con la ópera Marina Viotti en el capítulo dedicado a la revolución francesa donde abolieron la Monarquía.

Sigue leyendo: El momento en que atletas franceses encendieron la llama olímpica en París que se elevó por los aires: VIDEO

Las bandas francesas que faltaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Lady Gaga fue la primera cantante en aparecer. Crédito: Instagram oficial

Pero las redes sociales no estuvieron muy contentas a lo largo de la jornada. Los usuarios y las usuarias pidieron a gritos la participación de otros tantos artistas, algunos legendarios como Daft Punk, clásicos como Alizee, además de otros más nuevos como Phoenix, por ejemplo. Mucho talento había de dónde cortar.

Estas fueron algunas de las estrellas de la música francesa que pudieron ser parte de la ceremonia, pero no fueron invitados por la organización, y a quienes extrañaron todo el tiempo, de acuerdo con lo que se pudo leer en los reclamos de Twitter, principalmente, donde hubo un intento seguimiento:

Alizee

Todos recuerdan a la cantante por su gran canción titulada "J'en ai marre", pero tuvo muchísimos éxitos que se convirtieron en número uno de los conteos locales y europeos como "Gourmandises", "Mademoiselle Juliette", una versión de "La Isla Bonita" de Madonna, "Parler Tout Bas", "Les collines (Never Leave You)" y "À cause de l'automne".

Daft Punk

Sin duda, una de las más grandes bandas de la música alternativa en todo el mundo. Aunque puedan ser reconocidos en general por la música electrónica, En realidad han jugado a lo largo de su existencia con el house, el disco, el dance, el pop, el rock, entre otras tantas. Es imposible resumir su carrera de casi 30 años en la música en un par de párrafos, pues no solamente tienen 4 discos de estudio, 2 en vivo, una recopilación, 3 EP, 1 disco en video, una gran filmografía,discos remix, entre muchas más creaciones.

Estos solamente son algunos de sus mejores éxitos: "Star boy", "Instant crush", "Veridis quo", "One more time", "Get Lucky", "I feel it coming", "Harder, better, faster, stronger", "Around the world", "Robot Rock", "Technilogic", "Da Funk", "Digital Love", "Face to face", "Voyager", entre otras.

Justice

Es un dueto también de música electrónica que surgió en el movimiento francés. Está confirmado por los Disc Jockeys Gaspard Augé y Xavier Rosnay. Cuentan con cuatro discos de estudio desde su fundación a mediados de los años dosmiles, y el más reciente estrenado este 2024. Algunas canciones famosas son "Safe and sound", "Génesis", "We are friends", "D.A.N.C.E", "Die for You", entre otros.

L'impératrice

Sigue leyendo: Galería: este es el increíble vestido que usó Lady Gaga en su presentación de los Juegos Olímpicos

Esta banda la conforman actualmente Charles, Hagni, Flore, David, Tom y Achille. Son los más jóvenes de la lista al haberse formado en el año 2012. Tienen tres discos en el estudio, uno en vivo y múltiples lanzamientos en EP. Han conectado varios hitazos como Vanille Fraise, Sonata Pacifique, Love from the other side, Peur des filles, Heartquake, Amour Ex Machina, entre otras.

Phoenix

El rock alternativo no se puede discutir actualmente sin mencionar a las bandas francesas, pero Phoenix, banda formada desde los años noventa, es una de las grandes joyas en la corona del pop en aquel país. Tienen varios clásicos como "Too Young", "Ti amo", "Odyssey", "If i ever feel better", "Try to be cool", "J Boy", "Fior di latte", entre otros.