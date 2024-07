Cincinnati Bengals

Continuamos con nuestro análisis diario de los equipos de la NFL, y en esta ocasión seguimos con la División Norte de la Conferencia Americana, donde la temporada pasada fue de pesadilla para el equipo de los Bengals, ya que terminaron en último lugar de su División, algo inaceptable para un equipo plagado de jugadores con tanta calidad, por lo que este año buscarán regresar a los primeros lugares, y la clave para ello simple y sencillamente recaerá en la salud y condición física de su Quarterback superestrella Joe Burrow, quien indudablemente pertenece a la élite de la NFL ya que en cada una de las temporadas del 2021 y 2022 lanzó para más de 4,500 yardas, con lo que se ganó una extensión de contrato que lo convirtió en el jugador mejor pagado dentro de su posición, promediando 55 millones de dólares anuales, lo que representa casi una cuarta parte del total del presupuesto salarial de su equipo.

Durante el verano pasado Burrow sufrió una lesión en la pantorrilla que mermó mucho su desempeño durante las primeras jornadas de la temporada regular, y después otra lesión a mitad de temporada terminó por dejarlo fuera el resto de la campaña, teniendo que entrar Jake Browning al relevo, quien tuvo un actuación aceptable, sin embargo, no pudo hacer lo suficiente para salvar la temporada, por lo que en esta ocasión el cuerpo médico del equipo deberá de poner especial énfasis en buscar la manera de evitar que se repita una situación similar.

Para que Joe Burrow pueda seguir mostrando su mejor nivel, decidieron mejorar su línea ofensiva, contratando al veterano tacle Trent Brown y reclutando en primera ronda del Draft al guardia Amarius Mims, de quien se espera que sea el futuro tacle derecho titular del equipo, por lo que debe comenzar desde ahora a familiarizarse con el esquema táctico para ir adquiriendo experiencia, ya que no es una posición sencilla de dominar.

Continuando con la ofensiva, Burrow tendrá que seguirse valiendo de su receptor Ja´Marr Chase, quien a lo largo de su trayectoria ha superado en cada una de las temporadas las 1,000 yardas, ya que es uno de los receptores más versátiles de toda la liga, por lo que este mismo verano podría estar firmando una extensión de contrato similar a la de Justin Jefferson de los Vikings, lo que lo convertiría en uno de los receptores mejor pagados de toda la liga.

Además de Chase, Burrow también podrá contar con otra de sus principales armas que es el receptor Tee Higgins, quien hasta el momento no se había presentado a entrenar con el resto de sus compañeros, ya que se encontraba en una disputa con los directivos del equipo debido a que no lo ofrecieron la extensión multimillonaria de contrato que buscaba, pero finalmente ha decidido firmar su contrato como jugador franquicia, por lo que es prácticamente un hecho que éste será el último año en el que lo veamos defendiendo los colores negros y naranjas de los Bengals, ya que en marzo de 2025 será agente libre. Anticipándose a esto, seleccionaron durante el Draft de este año al receptor Jermaine Burton, quien buscará aprovechar el hueco dejado por Tyler Boyd para afianzarse como el tercer receptor del equipo, y por qué no, eventualmente podría convertirse en el segundo receptor.

Otra notable adquisición a la ofensiva fue la del corredor Zack Moss, quien hizo muy buen trabajo supliendo a Jonathan Taylor el año pasado con los Indianapolis Colts, y ahora le tocará pelear la titularidad con Chase Brown, corredor de segundo año de quien se espera que pueda explotar esta temporada, aprovechando la salida de Joe Mixon, quien por siete temporadas fue el líder en el ataque terrestre del equipo, pero ahora jugará con los Texans.

A la defensiva decidieron también reforzarse de manera importante, trayendo al tacle defensivo Sheldon Rankins y al novato Kris Jenkins, con quienes buscarán ejercer mayor presión sobre los mariscales de campo rivales, ya que la temporada pasada Cincinnati fue el equipo número 17 en cuanto a capturas de Quarterback, lo cual no es lo más óptimo, ya que no pueden dejarle todo el trabajo a la ofensiva, por lo que decidieron reforzar no solamente su línea defensiva, sino también la secundaria, la cual tendrá cambios importantes con la llegada de los profundos Geno Stone y Von Bell, quien vivirá su segunda etapa con el equipo, ya que previamente había jugado con ellos, antes de partir a Carolina, donde únicamente jugó una temporada.

El equipo de los Bengals la temporada pasada quedó en el último lugar de su División, sin embargo, esto fue una anomalía, ya que tienen un muy buen plantel y su ataque es letal, por lo que no podemos descartar verlos nuevamente en lo más alto de su División e incluso podrían volver a jugar en la final de su Conferencia, como hace un par de años, pero todo dependerá de que tan sano pueda mantenerse Joe Burrow, quien indudablemente es el corazón del equipo.

