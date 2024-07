Copa América: graban enfrentamientos entre aficionados colombianos y policías previo a la final Argentina Colombia

En redes sociales, varios usuarios reportan enfrentamientos entre aficionados colombianos contra policías de la ciudad de Miami, previo a la gran final de la Copa América 2024 entre los equipos de Argentina y Colombia. Este domingo 14 de julio, ambas selecciones sudamericanas buscan coronarse como la mejor del continente.

Sigue leyendo:

VIDEO: Jude Bellingham hace tremendo berrinche y saca la frustración de perder la Eurocopa pateando una hielera

En los videos que se viralizan con fuerza en las redes sociales se ve a decenas de aficionados portando la camisa de la selección colombiana luchando y forcejeando con policías en las entradas del Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

Colombianos dan portazo en el Hard Rock Stadium

El buen ambiente, entre banderas, sombreros y pancartas, quedó empañado por incidentes en accesos al estadio.

En una de esas entradas, un grupo de aficionados, la mayoría colombianos, franquearon los puestos de seguridad sin billete, pero la policía los alcanzó y detuvo.

Minutos después otras decenas de personas consiguieron ingresar en el Hard Rock Stadium corriendo, pero no estaba claro si tenían billetes o no, según dijo un oficial de policía a la AFP.

Lo ocurrido llevó a la seguridad a frenar el ritmo de entrada a las instalaciones, creando una situación caótica en las afueras del estadio.

"Esto es un desastre. Hace más de cuatro horas que estamos parados para poder entrar. Abrieron dos puertas nada más", lamentó Juan, un aficionado de Buenos Aires. "Hay gente desmayada, gente grande y chicos llorando".

Cecilia Cabarelli, otra hincha de Argentina, compartía el enojo por esta situación.

"Nos tratan como animales. No hay organización ni nada parecido. No se prepararon para recibir a 60.000 personas", criticó. "Sigo temblando, me siento como ganado, como un pedazo de animal".

Con información de AFP.