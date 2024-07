Karyme Lozano: 30 años contando historias

Fue en 1999 cuando luego de cinco años de trayectoria, Karyme Lozano consiguió su primer protagónico en la televisión mexicana de la mano del ahora clásico Tres Mujeres, mismo que en 2024 y a la par de las celebraciones por sus tres décadas de carrera, la actriz vuelve para contar esta historia.

¿Cómo te encuentras en este momento a nivel profesional?

Me siento muy bendecida de poder hacer lo que amo y lo que me apasiona. Estoy agradecida con el público porque siempre han seguido mi carrera y me han apoyado. El poder entretenerlos y acercarme a ellos con mi trabajo en el cine, la tele y el teatro es el mayor obsequio.

¿Te sigue emocionando cada nuevo proyecto?

Siempre hay nervios ante un nuevo proyecto o personaje, sin embargo me encanta el proceso de creación del personaje y su historia, pues siempre es un nuevo reto. Yo sigo con la misma emoción que cuando inicié hace 30 años.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu carrera hasta el momento?

Hay que ser disciplinados para sobresalir de entre tanta gente. También hay que prepararnos, estudiar y actualizarnos. Pero, sobre todo, el mayor aprendizaje ha sido la perseverancia y la paciencia, el no darnos por vencidos, pues tarde o temprano llega nuestro momento.

Karyme Lozano protagonizó "Tres Mujeres"

Cuéntanos de Mi amor sin tiempo, tu nuevo proyecto en televisión.

Se hizo hace 25 años y fue mi primer protagónico en la pantalla chica. Esta versión nuevamente es escrita por Martha Carrillo y Cristina García, y producida por Carlos Moreno. Sin duda alguna, es una apuesta fuerte por parte de Televisa y estoy feliz de volver a contar la historia tantos años después.

¿A quién le dedicas este proyecto?

Siempre le dedico mi trabajo a la gente que me sigue y siempre me ha apoyado. Y este personaje en especial es en honor a mi mamá, que le encantaba que yo hiciera telenovelas. Se la dedico a ella, que en paz descanse.

3 DÉCADAS A DETALLE

Tres mujeres fue su primer protagónico en televisión.

Mi amor sin tiempo es su estreno más reciente.

Ha participado en proyectos de México, España y Estados Unidos.

40 créditos como actriz.

15 telenovelas.

Por Jorge Alférez

Fotos Cortesía

MAAZ