Los últimos años han sido por demás agridulces para todos los aficionados de cepa de los San Francisco 49ers, y es que cada vez han visto a su equipo más cerca de llevarse el trofeo Vince Lombardi, sin embargo, siguen sin poder conseguir otro título, siendo en la temporada de 1994 cuando, de la mano de Steve Young, se coronaron por última ocasión, por lo que los dirigidos por Kyle Shanahan se encuentran presionados para conseguir el tan anhelado sexto título, ya que el tiempo es un factor en contra para el equipo gambusino. Shanahan, quien es considerado como una de las mentes más brillantes a la ofensiva dentro de la liga, ha llegado al Super Bowl en dos ocasiones como entrenador en jefe del equipo de San Francisco, en las cuales perdió en contra de los Kansas City Chiefs, y éste será el último año en que podrá seguir contando con todas las figuras que actualmente tienen, ya que a muchos de ellos está por terminárseles el contrato, lo que hará que sea casi imposible retenerlos el próximo año debido al tope salarial de la liga, además de que en el 2025 Brock Purdy ya será elegible para renegociar su contrato, con lo que se convertirá en uno de los Quarterbacks mejores pagados de la NFL, cuestión muy diferente a la actual, ya que sigue siendo el mariscal de campo con el salario más bajo debido a la ronda del Draft en la que fue seleccionado en 2022.

Brock Purdy ya será elegible para renegociar su contrato Créditos: IG

Para esta temporada el equipo hizo muy pocas modificaciones, siendo la más importante de ellas a la defensiva, donde estrenarán Coordinador Defensivo, ya que el estilo de juego del anterior Coordinador no terminó de encajar con la filosofía del equipo, así que ahora será Nick Sorensen el encargado de devolverle su identidad a una defensiva que durante los últimos años se ha caracterizado por contar con una de las líneas más férreas, aunque su talón de Aquiles ha sido la defensiva secundaria. Sorensen tendrá mucho trabajo por hacer, ya que aún es incierto si podrán contar a tiempo con el liniero Dre Greenlaw y con el safety Talanoa Hufanga, jugadores que fueron operados durante la temporada pasada y quienes continúan en rehabilitación. Para poder cubrir temporalmente esas bajas, contrataron al liniero De´Vondre Campbell, y reclutaron en el Draft al safety Malik Mustapha, quien con su agresivo estilo de juego buscará hacerse de la titularidad durante este verano.

Otra de las bajas más notorias a la defensiva fue la del tacle defensivo Arik Armstead, quien había jugado con el equipo desde el 2015, pero en su lugar contrataron a Leonard Floyd, quien es un especialista en capturas, y de quien esperan que pueda complementar a Nick Bosa al momento de presionar a los mariscales de campo rivales, aprovechando sobre todo que Bosa regularmente se encuentra con doble o hasta triple cobertura. Chase Young, gran amigo de Bosa desde la Universidad, fue otro de los jugadores que ya no seguirán con el equipo, ya que no logró cubrir las expectativas que tenían de él.

Nicholas John Bosa, más conocido como Nick Bosa, es el defensive end de los 49ers Créditos: IG

Brock Purdy, por primera ocasión en su carrera profesional y ya alejado de la etiqueta de Mr. Irrelevant, está disfrutando el poder tener una pretemporada completa y sin restricciones comandando la ofensiva del equipo, lo cual es algo a destacar, ya que durante su primer temporada era el tercer mariscal del equipo, por lo que tuvo muy poca interacción con los jugadores del primer equipo, y el año pasado durante toda la pretemporada estuvo rehabilitándose de la lesión que tuvo en el codo derecho, lo cual limitó mucho las repeticiones con sus receptores. Durante el verano Purdy seguirá aprovechando los entrenamientos para desarrollar una mejor química con el receptor novato Ricky Pearsall, a quien seleccionaron durante la primera ronda del Draft y con quien se le ha visto entrenando muy seguido.

Hasta el momento, el equipo continúa con la incertidumbre acerca del futuro de su receptor estrella Brandon Aiyuk, quien se encuentra sumamente frustrado por las negociaciones contractuales con el equipo, ya que busca ser uno de los receptores mejor pagados de la NFL, razón por lo que no se ha presentado a los entrenamientos, sin embargo, todavía le queda contrato vigente para esta temporada, por lo que apenas hace un par de días se reunió con John Lynch, Gerente General del equipo, para discutir su futuro dentro de la Institución, ya que la directiva está buscando la manera de retenerlo y terminar con su disgusto, pero a la vez tratando de no comprometer el futuro salarial del equipo, aunque podría ser que eventualmente no tengan otra opción, ya que Aiyuk se ha convertido en el receptor favorito de Purdy. Esta situación, que ya parece más una novela, podría propiciar en cualquier momento la salida del otro receptor del equipo, Deebo Samuel, quien sería el sacrificado para poderle pagar a Aiyuk, y es que a Samuel las lesiones han ido mermando su físico, el cual es fundamental para su estilo de juego, ya que él no es un receptor nato que corra las mejores rutas, más bien lo suyo es la potencia y la velocidad con la que corre una vez que tiene el balón en sus manos, por lo que es muy difícil taclearlo.

En donde los Niners pueden seguir tranquilos, es con su ataque terrestre, el cual se encuentra en las mejores manos con el corredor Christian McCaffrey, quien posiblemente es el mejor de toda la liga, lo que le valió que se renegociara su contrato con el equipo hace unas semanas, además de que será la portada del próximo videojuego de Madden 25. La competencia para ser el suplente de McCaffrey se pondrá de color hormiga, ya que Elijah Mitchell no la tendrá tan fácil con Jordan Mason y el novato Isaac Guerendo, quienes quieren arrebatarle el puesto, siendo Guerendo el más explosivo de ellos, debido a que tiene la capacidad para alcanzar una velocidad endemoniada una vez que se encuentra en campo abierto y con el ovoide en sus manos.

El corredor Christian McCaffrey es considerado de los mejores de la liga Créditos: IG

Para San Francisco este año no tienen de otra, deben de ganar el Super Bowl sí o sí, lo cual no será para nada sencillo, pero tienen los jugadores y entrenadores para hacerlo, no es por nada que las casas de apuestas los ponen como uno de los grandes favoritos para quedarse con el trofeo Vince Lombardi.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff