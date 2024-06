Jerry West: ¿Por qué era el logo de la NBA?

Jerry West es quizá uno de los jugadores de básquetbol más representativos, pues cuando uno piensa en la liga más importante del deporte, la NBA, se da cuenta de que el logo de la competición es nada más y nada menos que Jerry West, quien ha fallecido a los 86 años de edad.

Siendo anunciado por los Ángeles Clippers, donde aún trabajaba como ejecutivo, confirmando su deceso este 12 de junio de 2024, dejando un hueco en la NBA, ya que será recordado por ser la imagen viva del baloncesto en su máxima expresión, además de ser una leyenda del juego.

¿Por qué Jerry West era el logo de la NBA?

El legendario jugador vistió únicamente la camiseta de los Ángeles Lakers de 1960 a 1974, combatiendo una época donde los Celtics era el equipo número 1 en la liga, demostrando además que podía contra cualquier equipo, pues en 1972 se consagró campeón con los Lakers derrotando a los Knicks.

Por lo que tras su increíble historia y dominación, el jugador pasó a ser la imagen de uno de los logos más reconocibles del mundo, por lo que la liga, al estar buscando identidad visual para los aficionados, consiguió a Alan Siegel, quien sería el encargado de diseñar e logo de la NBA.

Por lo que Jerry West se convirtió en la mejor opción y que estaba siendo uno de los jugadores más importantes de la liga, por lo que Siegel decidió inspirarse en su drible, imagen que podemos ver impregnado en el logo de la NBA, que ha permanecido de esta forma sin ningún cambio.

Sin embargo, no siempre se afirmó que fuera Jerry West la silueta del logo de la NBA, pues querían buscar un logo que fuera mítico, tuviera una mística que representará a los jugadores de la NBA, no importa quién lo viera y no solo a Jerry West, por lo que hasta hace poco se supo la verdad.

Por lo que ahora, cada que veas el logo sabe que Jerry West era la personificación de la NBA, así como el hombre que decidió que Kobe Bryant y Shaquille O’neal jugar juntos en uno de los mejores Lakers de la historia, ya que a pesar de su muerte, su legado no cambiará nunca.