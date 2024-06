La reina Rhaenyra Targaryen ondea su bandera en el Castillo de Chapultepec por el estreno de House of the Dragon

La reina Rhaenyra Targaryen ha reclamado el Castillo de Chapultepec. Este lunes 10 de junio sus banderas negras ondearon sobre las columnas del principal castillo de México causando sorpresa de muchos quienes a la distancia se dieron cuenta del inusual evento.

El castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando

Ese mensaje se puede leer en un tuit que rápidamente se hizo viral, pues se trata de la campaña de promoción para la segunda parte de House of the Dragon, precuela de la famosísima serie "Game of Thrones" que transmite HBO Max. Es una serie creada por Ryan Condal y George R. R. Martín.

¿De qué trata House of the Dragon?

Es la historia de cómo la Casa Targaryen llega a su fin tras un conflicto intrafamiliar conocido como la Danza de los Dragones, que deriva de la división de la realeza en dos bandos por la elección del heredero al trono de hierro.