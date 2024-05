Disney+ y Max se unirán en un nuevo servicio de streaming, ¿Cómo afecta a mi suscripción?

Disney+ y Max son de los mejores servicios del mercado de streaming, pues al no ser como Netflix y Prime Video, que te prohíben compartir la contraseña y no contienen anuncios, junto a un catálogo de franquicias como Marvel, DC y Star Wars, han decidido hacer lo que no se esperaría nunca.

Pues según insiders, se ha podido saber que Disney y Warner se unirán para crear la primera app o paquete de streaming con muchos servicios a la vez, pues Disney, Hulu y Max se han unido para ofrecer y dominar el mercado de streaming en el mundo, pues son dos de las más grandes desarrolladores de películas.

¿Cómo afecta a mi suscripción de Disney+ y Max?

Fue en las redes sociales donde se anunció que Disney+, Hulu y Max serán uno mismo, pues así como la vieja televisión de paga o más conocida como “cable” estrenaran el primer paquete de este tipo, pues Warner y Disney están uniendo fuerzas al notar que no están rentable tener estrenos simultáneos con el cine.

Lo que supondría un fuerte golpe a Netflix o Prime Video, pues en lugar de seguir sus prácticas que han molestado a los usuarios, como la prohibición de cuentas y el añadido de anuncios cada cierto tiempo, decidieron diferenciarse y unirse de manera lógica, pues son las que más contenido tienen.

Este cambio llegará solo a Estados Unidos, por el momento, mientras que en Latinoamérica aún no hay noticias de su llegada, pues por lo mientras Disney y Star+ están esperando su unificación, se espera que al menos el próximo año llegue a nuestro país y toda Latinoamérica.

Cabe destacar que ahora serán Disney-Warner Bros, que poseen por sí solas Discovery, ABC, CNN, DC, FOOD NETWORK, FX, HBO, HGTV, MARVEL, Pixar, y Searchlight, lo que generará un gigante en el entretenimiento digital y seguramente cambiará la forma de ver las películas en casa.