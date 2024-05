Mhoni Vidente: horóscopos de la semana del 13 al 17 de mayo; predicciones amor, salud y dinero

Esta semana Mhoni Vidente tiene para ti las predicciones más acertadas de los horóscopos para esta semana que va del 13 al 17 de mayo. La vidente cubana te revela todo que debes saber en salud, dinero y amor, para tener una jornada de éxitos. Lee el mensaje que tiene para tu signo del zodiaco.

Mhoni Vidente, escucha sus horóscopos

Horóscopos de Mhoni Vidente del 13 al 17 de mayo

Lee aquí las mejores predicciones que tiene Mhoni Vidente para los signos del zodiaco durante esta semana que va del 13 al 17 de mayo, conoce lo que te depara el destino en salud, dinero y amor.

ARIES

El arcángel Metratron te acompañará durante esta semana, lo que implica que necesitarás fortaleza en la búsqueda de tus objetivos y control sobre tus pensamientos. Esto te permitirá alcanzar el éxito deseado; es importante mantener la constancia y visualizar tus metas futuras.

Te espera una oportunidad favorable asociada a los números 07 y 13, mientras que los colores que te favorecen son el verde y el rojo. En esta semana, tu enfoque estará en adoptar hábitos alimenticios más saludables y alejar de tu vida a personas que te afectan negativamente. Además, podrías recibir la atención de un nuevo interés amoroso, posiblemente del signo Capricornio o Leo, quien mostrará seriedad hacia ti.

Es momento de revisar tus finanzas y abordar pagos pendientes en tu tarjeta de crédito. Cambios positivos se aproximan, pero es crucial aprender a guardar silencio y confiar únicamente en aquellos que te quieren de verdad. Evita idealizar el amor y mantén una visión realista. Continúa con tu plan de alimentación y considera verificar tus niveles hormonales.

TAURO

El arcángel Azrael señala que la tranquilidad llegará a tu vida, aunque es esencial aprender de tus experiencias pasadas para evitar repetir errores. Deja atrás las cargas del pasado, pues un futuro prometedor está por delante; incluso si implica tomar decisiones difíciles.

Tus números de la suerte son el 13 y el 21, y los colores asociados con la abundancia son el amarillo y el rojo intenso. Esta semana podrías recibir una sorpresa inesperada que te llenará de alegría. Para este lunes, se sugiere encender una vela roja y perfumarla con miel, luego formular tres deseos.

Un nuevo amor podría cruzar tu camino, posiblemente del signo Virgo o Acuario, con quien tendrás una conexión especial. Eres una persona que brinda apoyo y ayuda a los demás en tiempos difíciles, pero es importante no absorber esas energías negativas; identifica qué es lo mejor para ti. No temas a los cambios en el amor y mantén una actitud abierta hacia nuevas oportunidades.

GÉMINIS

El arcángel Jofiel será tu guía en estos días, señalando que tus sueños se materializarán con dedicación y persistencia. Te aconseja cambiar tu mentalidad y evitar autoboicotear tus esfuerzos; es crucial completar lo que empieces para atraer la abundancia.

Tus números de fortuna son el 02 y el 37, y los colores que te favorecen son el amarillo y el rojo. Aunque disfrutas de las conversaciones con tus amigos, a veces absorbes energías negativas; considera tomar baños de canela el miércoles. Se vislumbra un cambio de residencia para estar más cerca de tu familia.

En el ámbito laboral, te aguardan reuniones con superiores para posibles ascensos. Es hora de dejar ir aquel amor que no estaba destinado para ti. Presta atención a posibles problemas gástricos y cuida tu alimentación, recuerda que somos lo que comemos. Pronto recibirás noticias de un embarazo en la familia que te llenará de alegría. Inicia los trámites para un diplomado o maestría, tu signo necesita mantener su mente ocupada.

CÁNCER

El arcángel Rafael te acompañará durante esta semana, aconsejándote tomar decisiones racionales y reflexionar detenidamente sobre tus acciones personales. Este ser celestial te brindará apoyo en la sanación de cualquier enfermedad.

Las energías estarán algo agitadas, así que es recomendable evitar confrontaciones. Se avecina un compromiso serio, posiblemente un matrimonio. Tus números de la suerte son el 09 y el 19, y los colores de la abundancia son el naranja y el verde. Recuerda que tu misión como Canceriano es ayudar a quienes lo necesiten.

Intenta dejar atrás aquellos amores que no prosperaron y abre tu corazón a nuevas personas. Evita realizar trámites de crédito en estos días. Podrían surgir oportunidades de viaje relacionadas con nuevos proyectos laborales. Experimentarás una gran compatibilidad con los signos de Piscis y Libra en el amor; date la oportunidad de explorar nuevas relaciones.

LEO

El arcángel Uriel será tu guía en estos días, destacando la importancia de mantener la estabilidad mental y evitar que pensamientos negativos invadan tu mente. Podrás superar situaciones complicadas en el amor y experimentar mayor tranquilidad.

Tus números de la suerte son el 06 y el 27, mientras que los colores que te favorecen son el azul intenso y el rojo. Se avecinan días de mucho trabajo y revisiones por parte de tus superiores, por lo que debes estar atento a las facturas. Se recomienda una limpieza espiritual con ramas de albahaca y ruda el lunes.

Recuerda que tu signo tiende a ser objeto de envidias y malos deseos. Es posible que recibas ingresos adicionales por la venta de una propiedad; es prudente reservar este dinero para tu futuro. Podrías ser buscado por nuevos intereses amorosos, quienes serán muy apasionados. Mantente alerta ante posibles problemas de infecciones sexuales. Considera dejar de lado el orgullo y pedir perdón a quienes has lastimado.

VIRGO

Según el arcángel Ariel, el éxito deseado será alcanzado gracias a la fuerza de tus pensamientos. Eres el pilar de tu familia y lograrás éxito en todas tus empresas. Es un buen momento para buscar un trabajo mejor, ya que la abundancia económica está a tu alcance; la confianza en ti mismo es clave para lograr tus metas.

Debes cuidarte de dolores de cuello y migrañas, que podrían ser tu punto débil. Tus números afortunados son el 08 y el 11, y los colores que atraen la abundancia son el blanco y el azul. Evita los chismes y comentarios negativos, mantente al margen de las situaciones conflictivas en el trabajo.

Es posible que compres ropa para unas vacaciones próximas. Recibirás buenas noticias en el ámbito amoroso y estarás ilusionado, además de que podrían proponerte vivir en pareja. Presta atención a la seguridad de tu hogar y arrégla tu casa para vivir cómodamente.

LIBRA

El arcángel Metatron será tu guía en estos días para que puedas alcanzar tus deseos sin temor a tomar decisiones y avanzar en tu vida. Te liberará de envidias y maleficios que te rodean. Conocido por su asociación con la abundancia, es el momento de pedir lo que necesitas, ya que él proveerá.

Tus números afortunados son el 13 y el 40, y tus colores propicios son el rojo y el blanco. Enfrentarás días de presión tanto en lo personal como en lo laboral, pero es importante mantener la calma y evitar discusiones. Como Sagitario, tiendes a preocuparte demasiado, por lo que te sugiero realizar un ritual el martes con una vela roja, perfume y canela en polvo para hacer tus peticiones.

Es probable que recibas una sorpresa amorosa de alguien nacido bajo los signos de Aries o Géminis, quienes serán muy compatibles contigo. Considera dormir más y reducir el uso del celular. También es momento de ser más selectivo con tus amistades y no ser tan confiado.

ESCORPIO

Tus números de la suerte son el 23 y el 39, y los colores asociados con la prosperidad son el azul y el verde. Te recomiendo realizar un ritual de "lluvia de oro" el miércoles, que consiste en darte baños con girasoles, pétalos rojos y un poco de canela, utilizando jabón de coco, encendiendo una vela amarilla y pidiendo que se abran los caminos hacia la abundancia.

El arcángel Chamuel te brindará nuevas oportunidades, pero es crucial no sabotear tus propios esfuerzos con pensamientos negativos. Recuerda que aquel que no se arriesga, no gana, así que este es el momento de tomar las riendas de tu destino y buscar el triunfo.

Transforma tu vida con cambios positivos, como ejercitarte, alimentarte mejor, descansar adecuadamente y no cargar con problemas que no te corresponden. En el amor, tendrás mucha suerte. Además, recibirás ingresos adicionales por la venta de una propiedad. Considera aprovechar tus habilidades en negocios de publicidad y establecer tu propio emprendimiento en este campo.

SAGITARIO

Esta semana te guiará el arcángel Miguel para que tengas constancia en todo lo que realizas, te ayudará a vencer a todos los enemigos ocultos y presentes. Son tiempos de tener la victoria en tus manos ante cualquier problema personal, laboral o legal, ya que tendrás un final feliz.

Tus números mágicos son 12 y 62, tus colores el rojo y verde. Tendrás proyectos para un negocio, estos días serán de mucha suerte, por eso necesitas mantenerla más tiempo y te recomiendo hacer la receta de los tres rayos, que consiste en prender una vela de tres colores el martes, poner una foto tuya debajo, colocar tus peticiones, agregarle tres monedas y perfume.

Te buscan amores del pasado para hablar sobre un chisme, trata de no darle importancia a ese asunto y aleja a las personas negativas. Te visitarán amigos para irse de vacaciones.

CAPRICORNIO

Esta semana, tus números afortunados son el 08 y el 22, y los colores que atraen la abundancia son el amarillo y el naranja. Se sugiere realizar un ritual el jueves, encendiendo tres velas (roja, azul y blanca) con miel y perfume, rezando la oración de La Magnífica, seguido de una limpieza con un huevo rojo de pies a cabeza mientras se recita un Padre Nuestro.

El arcángel Gabriel te guiará en estos momentos, indicándote la importancia de madurar y tomar decisiones que fomenten tu crecimiento. Se acercan tiempos de lujos y prosperidad, pero es esencial que ahorres para tu futuro.

Es momento de buscar una relación estable y dejar atrás amores que solo te quitan energía y tiempo. Actúa según tus planes sin dudarlo. Para los amigos de Capricornio solteros, se vislumbra un amor con alguien de Aries o Libra, con quien tendrás gran compatibilidad.

ACUARIO

El arcángel Uriel te aconseja realizar cambios laborales, ya que se avecinan tiempos de abundancia. Resolverás asuntos legales pendientes y emprenderás viajes que abrirán nuevos horizontes en tu vida. Mantener pensamientos positivos dará frutos exitosos.

Tus números de la suerte son el 11 y el 44, y los colores auspiciosos son el naranja y el morado. Es posible que te veas afectado por energías del pasado debido a amores que aún piensan en ti, lo que puede obstaculizar tus planes. Se recomienda realizar una limpieza el martes con una rama de ruda de pies a cabeza, rezando un Padre Nuestro, seguido de perfumarse con agua bendita.

Enciende una vela blanca y pide que las energías negativas se disipen, y verás cómo la fortuna llega a ti. Podrías experimentar un nuevo amor con alguien de Tauro o Libra, lo que te traerá gran emoción.

PISCIS

Recuerda que eres bendecido por Dios y que tus deseos se cumplirán sin demora. El arcángel Gabriel estará a tu lado en estos días, sugiriendo que un cambio de rumbo te beneficiará. Es momento de establecer nuevas metas profesionales y rodearte de personas que te fortalezcan en lugar de debilitarte.

Permite que los demás resuelvan sus propios problemas mientras te concentras en tus propios asuntos. Recuerda que una relación sentimental está destinada a construir, no a destruir. Tus números afortunados son el 28 y el 50, y los colores que te favorecen son el azul y el blanco. Se sugiere realizar el martes la "receta de la renovación", que consiste en darte baños con 13 hojas de limón, utilizando jabón neutro, y luego encender una vela roja para eliminar todas las malas energías.

Es probable que te sientas arrepentido por algo que has hecho, pero lo importante ahora es pedir perdón y seguir adelante en la vida.