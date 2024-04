Año bisiesto: estos son los 4 signos del zodiaco que alcanzarán la fortuna y la prosperidad durante toda la semana

Como cada cuatro temporadas, el año bisiesto renueva portales energéticos para todos los signos del zodiaco. Este 2024 tiene un día más en su calendario, el 29 de febrero, y es un evento muy importante para la astrología y las predicciones.

Nuestros antepasados, hace miles de años, medían el tiempo con el calendario lunar. El paso de un mes a otro lo señalaba la órbita de la luna. La palabra “mes” deriva del latín “mensis” con raíz común en varias lenguas entre ellas del inglés moon, cuyo significado es "luna". Pasados 12 meses lunares, se completaba un año. Con el paso del tiempo y la importancia de las cosechas y la agricultura, se comprendió la necesidad de incluir a las estaciones y a partir de ahí se crearon los calendarios solares.

Año bisiesto: estos son los 4 signos del zodiaco que alcanzarán la fortuna y la prosperidad

GÉMINIS

Para los de Géminis, el secreto para atraer la prosperidad es la flexibilidad mental y la diversificación de habilidades. Nadie puede sobrevivir sin su trabajo, pero debes de despejar la mente cada diez o quince minutos. No dejes de cuidar tu salud tanto física como mental para poder alcanzar los objetivos y disfrutarlos plenamente. Estas cerca de lograrlo.

LEO

Recuerda que el momento perfecto nunca existirá y que tendrás que ser fuerte para dar pasos importantes. Confía en ti mismo y en tu capacidad para manejar situaciones difíciles. Si lo que buscas es que la prosperidad llegue a ti, utiliza tu carisma y confianza en el escenario financiero. Aprovecha que siempre eres el centro de atención.

ACUARIO

Los nacidos bajo este signo se enfocan en áreas que reflejen su mente innovadora para atraer dinero. Están cerca de lograr grandes propósitos. Algo podrá suceder que te haga esperar un poco más, pero no te desanimes, es la última etapa de este pequeño sueño que tendrás que alcanzar. La suerte está de tu lado esta semana.

PISCIS

Para los de Piscis, la intuición es clave para atraer dinero. Siempre equilibran su empatía en emprendimientos sociales y filantrópicos para darle propósito a sus habilidades. No te involucres en relaciones amorosas que claramente no tienen un futuro. Mantén tus estándares y no te conformes con relaciones que no te traigan felicidad y satisfacción.

