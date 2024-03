Zeling, streamer española, arremete contra los mexicanos: "no los soporto, qué asco"

Plataformas como Twitch se han convertido en la sensación y una forma en la que los gamers se pueden mantener más cercanos a sus fans al leerlos en transmisiones en vivo mientras disfrutan de una buena partida, sin embargo, esto también ha dejado algunos momentos que además de hacerse virales desatan la polémica por comentarios cuestionables. Si bien ejemplos hay muchos, en las últimas horas Zeling se ha colocado en el ojo del huracán.

Y es que la streamer española realizó una serie de comentarios por los que está siendo muy criticada y algunos internautas piden su cancelación por presuntamente ser xenófoba con los mexicanos. Durante una emisión con sus fans, la influencer que participará en "La Velada del Año" aseguró que los oriundos de México no le caen nada bien y que incluso le dan asco.

Sigue leyendo:

Quiénes son El Mariana, Amablitz y los demás mexicanos que pelearán en la Velada del Año 4 de Ibai Llanos

Ella es la streamer que desató la polémica. (Foto: Zeling)

Zeling dice que los mexicanos le dan asco: "no los soporto"

Fue hace unos días cuando Zeling realizó su polémica declaración que ya dio mucho de qué hablar, pues mientras conversaba con sus seguidores les hizo saber que a diferencia de los argentinos o los peruanos, los mexicanos no son de su total agrado. Cabe destacar que sus palabras fueron señaladas directamente contra el fandom de streamers, ya que dice que sus conductas pueden llegar a ser insoportables.

"Los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente. Los mexicanos no los soporto, me caen mal todos. Lo he dicho hasta los cojon**, que pu** pesados sois y qué asco de comentarios y qué asco de fandom y que asco todo, loco. Que pu** coñazo", dijo.

El clip fue difundido rápidamente por redes sociales, y es que además de la xenofobia que demostró la streamer también se lanzó contra la Rivers, una de las streamers mexicanas más importantes del momento. Como era de esperarse, en redes sociales se difundieron todo tipo de opiniones para atacar a Zeling, quien hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto.

"La xenofobia esta mal Zeling los niños que te atacan no es todo México incluso apuesto a que no todos son Mexicanos. El acoso esta mal y entiendo su enojo pero escogió mal las palabras, si los que te atacan tienen fotos del Mariana o Rivers no significan que ellos los mandaron, si no que solo son seguidores", se lee en un tuit viral.

Xocas se suma a Zeling y arremete contra los mexicanos

Luego del escándalo que se desató contra la streamer, el español conocido como Xocas también salió a dar su postura y aunque aseguró que no se trata de comentarios xenófobos, los fans mexicanos y argentinos están "haciendo el ridículo", así como que dan asco. Además, para calmar los ánimos aseguró que quiere mucho a estas dos nacionalidades, pero que hay que hablar con la verdad.

"Argentinos y mexicanos, estáis haciendo un ridículo historico, de verdad, con lo mucho que os quiero. Sabéis que hay cero xenofobia, es la pu** verdad lo que les estoy diciendo (...) dejáis al país en los suelos (...) dais pu** asco, sois lo peor de internet", dijo.