Tierno perrito se sube al auto de su dueña para que lo lleve con ella al trabajo

Este video demuestra que definitivamente los perros son los mejores amigos de los seres humanos, pues aquí se puede ver claramente que sus nobles acciones son solo para pasar más cerca de sus amos.

Es bien sabido que entre las razas más inteligentes de perros son los golden retriever y esto fue lo que sorprendió a una mujer después de ver que su lomito se subió solito a su auto para que no su dueña no lo dejara solo en casa mientras ella se iba al trabajo.

Seguir leyendo:

¿Vas a adoptar un cachorro? Esto es lo que debes tomar en cuenta

Captan a dos perritos jugando a las estatuas: “el que se mueve pierde” | VIDEO

Su dueña comenzó a grabar el tierno momento de inmediato | Foto: TikTok @paufantini8

Lomito enternece a su dueña al subirse a su auto para que lo llevara con ella

El video ya se ha vuelto muy popular en TikTok, donde la usuaria bajo el nombre @paufantini8 compartió el momento exacto en el que su perro de nombre “Bruno” se sube a su auto en cuanto tuvo la oportunidad para que su dueña no se fuera sin él.

En las imágenes se muestra el momento en el que la mujer se dirige a su auto, el cual se encuentra en la cochera, posteriormente abre la puerta y en cuanto lo hace, el can inmediatamente sube al carro y toma su lugar como copiloto.

El perrito se puso triste de saber que su ama tenía que ir a trabajar | Foto: TikTok @paufantini8

La reacción de su mamá perruna fue de gran sorpresa al ver el gesto tan tierno e inocente que tuvo su lomito. Y aunque ella le explicó a “Bruno” podía no llevarlo, el can se negó a bajarse e incluso se cambió de lugar al del piloto para que no lo bajaran.

“Bruno” sorprende con tierna acción a su dueña

Al ver que Bruno se negaba a bajar del coche, la internauta tomó su celular para captar el tierno momento. Al mismo tiempo trataba de explicarle que debía quedarse en casa. También compartió otra perspectiva del video tomada por una cámara en el patio y ahí se muestra lo ocurrido desde otra graciosa perspectiva.

“Mi amor no te puedo llevar, no te puedo llevar, no me mires así, papi hoy no te puede llevar, perdón, mami hoy no te puede llevar”.

También compartió otra perspectiva del video tomada por una cámara en el patio y ahí se muestra lo ocurrido desde otra graciosa perspectiva | Foto: TikTok @paufantini8

El clip se volvió viral en la plataforma china y ya tiene más de 2 millones de reproducciones y por su puesto los comentarios de internautas no se hicieron esperar, y reaccionaron con la misma ternura que su dueña. Incluso le preguntaron que si después de lo ocurrido abrazó a su perro y eso fue lo que precisamente hizo.