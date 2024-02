Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, la clave de un premio Nobel para verse más joven

Algunas personas pueden mantener un aspecto juvenil debido a factores genéticos que intervienen en su salud y la apariencia de la piel, sin embargo, en casos como el del Nobel de Química Venkatraman Ramakrishnan, un estilo de vida saludable, con hábitos alimenticios equilibrados y ejercicio regular, significan aún más que, por ejemplo, cuestiones de genética.

Venki Ramakrishnan es un biólogo estructural y bioquímico nacido en India, quien es conocido por sus contribuciones significativas en el campo de la biología molecular, sin embargo, no sólo es en el ámbito profesional de las ciencias donde ha destacado, pues también es conocido por su aspecto físico bien conservado a sus 71 años.

Las claves de un Premio Nobel para la "eterna juventud"

El científico hindú fue congratulado en el año 2009 con el Premio Nobel de Química al lado de Thomas A. Steitz y Ada E. Yonath por sus estudios sobre la estructura y función del ribosoma, una parte fundamental de las células que desempeña un papel crucial en la síntesis de proteínas, teniendo así profundo interés en la manera en la que surge y se desarrolla la vida.

Ahora Ramakrishnan se encuentra en la mira internacional debido a que en marzo publicará su libro "Why we die: The New Science of Aging and The Quest for Inmortality" o por su título en español "Por qué morimos: la nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad", mismo que será publicado en marzo, inicialmente en inglés.

Lord Martin Rees entrega el premio Golden Plate a Venki Ramakrishnan. Foto: achievement.org

El escritor y científico de 71 años, quien nació en Chidambaram, India, ha causado furor internacional debido a sus investigaciones y conclusiones respecto al envejecimiento, pues incluso el mismo aparenta menos edad de la que tiene, y asegura que todo tiene que ver con lo que comemos, cómo dormimos y cómo nos ejercitamos.

"Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, actualmente, son más efectivos que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado. No cuestan nada ni tienen efectos secundarios, y tienen una sólida base biológica contra el envejecimiento. Los humanos no evolucionamos para comer en abundancia, ni postres y esas cosas", aseguró el premio Nobel durante una entrevista con la BBC.

Ramakrishnan es conocido por utilizar la cristalografía de rayos X para determinar la estructura tridimensional de los ribosomas, lo que proporciona una comprensión detallada de cómo estas estructuras realizan sus funciones esenciales en los procesos celulares, entre ellas, el envejecimiento.

Es de destacar que, además de su labor científica, Venki Ramakrishnan ha desempeñado roles de liderazgo en instituciones de investigación y ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en biología molecular, esto con un interesante enfoque de estudio respecto al envejecimiento.

