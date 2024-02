Vive Latino 2024: ¿Cómo comprar boletos con descuento?

El Vive Latino, uno de los festivales de música más importantes de México está a punto de llevarse a cabo y si aún no tienes boletos te tenemos excelentes noticias. Solo hoy podrás adquirir entradas a un super precio, así que lee con atención porque te explicaremos paso a paso cómo conseguirlas.

Este año el espectáculo se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo de 2024 y por primera vez cambiará de sede. Ahora se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y con la intención de que todos puedan disfrutar del evento, los organizadores crearon el “Día Vive Latino”, fecha en la que se pueden comprar boletos a un menor precio.

Seguir leyendo:

Viaja gratis del Vive Latino 2024 al Edomex: estos municipios cuentan con "Regreso Seguro" del festival a tu casa

Vive Latino 2024: Kings of Leon se une al festival y Paramore cancela su participación

Los boletos con descuento se pueden adquirir únicamente este día | Foto: Cuartoscuro

¿Dónde adquirir boletos con descuento para el Vive Latino 2024?

A través de sus redes sociales, los organizadores del Vive informaron que este 21 de febrero se celebrará el “Día Vive Latino 2024”, día en el que puedes adquirir boletos más baratos para asistir al gran evento musical. Las entradas ya están disponibles en la página oficial de Ticketmaster así como en taquillas y centros autorizados.

La venta de boletos inició a las 9:00 de la mañana de este miércoles y concluye a las 11:00 de la noche. Te sugerimos entrar de inmediato al sitio web de Ticketmaster ya que entre más temprano lo hagas es probable que encuentres mejores precios y lugares.

Costo de los boletos para el Vive Latino 2024

Los boletos salieron a la venta desde hace unos meses, por lo que algunas personas aprovecharon para adquirir sus boletos en la preventa. Si no los adquieres en este día especial podrás adquirirlos después a precio normal.

Abono Platino: 4 mil 264

Individual Platino: 2 mil 983

Abono General: 2 mil 829.25

Individual General: mil 982.50

Este año como ya es costumbre, el festival sorprendió con un gran elenco de artistas. Entre las bandas y cantantes más destacados que se presentarán en el Vive Latino 2024 se encuentra Belanova, La Adictiva, Kings of Leon, Junior H, Panteón Rococó, Portugal the man, Genitallica, Jorge Drexler, Los Ramblers, Blues Band, Los Infierno, The Warning, Babasónicos.