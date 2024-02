Rompiendo Barreras: El teatro como discurso transformacional

The Rocky Horror Show es un musical producido y dirigido por Jim Sharman, con guión de Richard O’Brien. Relata la historia de una pareja recién comprometida que queda varada en una tormenta. Buscando refugio llegan a la mansión del Dr.Frank-N-Furter, quien está revelando sus nuevos experimentos científicos entre ellos Rocky un monstruo con la forma del hombre perfecto.

La curiosa trama fue adaptada al teatro en México por Rafa Maza y Jaime Calpe, quienes le dieron un giro único al espectacular musical. La obra de teatro finalizó el pasado 6 de enero de 2023. Aunque la obra ha terminado, The Broadway Center una compañía de teatro para jóvenes y aficionados que ha decidido traerla de vuelta bajo la dirección de Alex Ibarra y Jaime Calpe como productores. En esta nueva producción se desarrollará el talento joven y veremos una vez más el “Show de Rocky" en acción el 21 de enero de 2024.

Créditos: Timeoutmexico

Estrategias para Despertar la Pasión Teatral en la Generación Actual

En algunas áreas de entretenimiento mediático tradicional se ha visto una disminución de interés por parte de las audiencias más jóvenes. La competencia con la redes sociales, los cambios en estilo de vida e influencias económicas externas, todas han tenido un efecto en la decadencia del teatro.

Según una encuesta realizada a jóvenes de preparatoria y universidad el 52% no les interesa ir al teatro o no asistieron a una función por los precios elevados que algunas obras llegan a implicar. Es por esto que las producciones de The Broadway Center son tan importantes, impulsan el talento joven y sirven de buenas demostraciones de lo que el Teatro puede ofrecer. La participación de productores y directores reconocidos como Jaime Calpe y Alex Ibarra en estas producciones abre las puertas a los jóvenes para ser partícipes y espectadores de obras más accesibles, pero igualmente importantes.

Encuesta realizada por Karime Kuri

Créditos: Google Forms

The Rocky Horror Show es un musical diverso y con personajes peculiares, sus temas son especialmente relevantes el día de hoy. Jóvenes actores como Valeria pueden encontrar que también desean participar en estas producciones y enamorarse del teatro efectivamente ayudando a continuar la tradición y el arte del teatro. La futura protagonista de la obra: Valeria Colín, comentó cómo es que se había introducido a la compañía de teatro y al Show de Rocky en específico.

“Justamente yo vi esta obra que vamos a hacer, hace un año y me enamoré. Me encantó, me la pasé increíble y se volvió mi obra favorita.”

“Valeria Colín”

Créditos: Valeria Colín

Los beneficios y el impacto que el teatro tiene en la comunidad y en específico en la gente joven es positivo. Practicar y atender al teatro puede mejorar habilidades sociales como lo son la resolución de conflictos, el carisma y la autoestima. Aparte de estos beneficios, el teatro ayuda a los jóvenes a permanecer físicamente activos.

Las preparaciones que se hacen para los roles de estas producciones pequeñas son extensivas y personales. A los actores se les da gran responsabilidad y el proceso de casting es complicado pero las compañías de este estilo son muy importantes para el desarrollo del teatro en México y para ayudarnos a continuar con esta forma de arte tan bella. Como nos dice Valeria Colín en su entrevista:

“Hay que hacer una investigación para ver la película, estudiar otras interpretaciones y crear mi propia versión del personaje.”

“Brad Mayors”

Créditos: Karime Kuri

Finalmente la selección de la obra es muy importante a la hora de atraer a los públicos más jóvenes. The Rocky Horror Show es un musical trascendental, a pesar de ser un poco extravagante los temas al centro de la trama la vuelven una pieza increíblemente relevante con las audiencias más chicas y esto se debe a que activamente involucra a su audiencia, incluyendo momentos que solicitan a los espectadores participar en diálogos o cantar en las memorables canciones. De acuerdo con la encuesta realizada el 42% estaría más interesado en atender al teatro si fuera un show más dinámico y participativo.

Es muy importante seguir apoyando el teatro en especial si se trata de producciones pequeñas o no profesionales, no solo para apoyar a los actores novatos si no también para generar interés propio en esta forma de arte. La producción de The Broadway Center incluye la misma producción hecha por Jaime Calpe y absolutamente todos los ámbitos de esta producción están hechos por el amor al musical original, al teatro y los miembros de la compañía. Están haciendo innumerables esfuerzos para dar una excelente función.

