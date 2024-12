Cómo saber la ubicación de cualquier celular con el truco de marcar el número

Perder el celular es un verdadero problema en la era digital. Hoy en día, los teléfonos móviles son mucho más que simples dispositivos de comunicación; se han convertido en herramientas esenciales para gestionar nuestra vida diaria. Cuando lo perdemos, no solo enfrentamos la frustración de no poder utilizarlo, sino también el riesgo de que nuestra información sea vulnerable o mal utilizada.

Existen muchas aplicaciones diseñadas específicamente para rastrear un teléfono perdido, lo que brinda una esperanza a quienes se enfrentan a esta situación. Herramientas como "Find My iPhone" para dispositivos Apple y "Find My Device" para teléfonos Android permiten ubicar el celular en tiempo real, bloquearlo de forma remota e incluso borrar los datos para proteger la privacidad. Lo que muchos no saben es que existe un método muy sencillo de encontrar un teléfono solamente marcando un número.

EL MÉTODO PARA CONOCER LA UBICACIÓN DE UN CELULAR MARCANDO UN NÚMERO

Una forma de localizar tu smartphone es a través de Google Maps. Este método no implica vincular directamente el teléfono, sino que se basa en obtener las coordenadas utilizando el número de teléfono.

Aunque pueda parecer un proceso complicado, en realidad solo requiere seguir unos pocos pasos desde los ajustes de Google.

Este procedimiento es diferente de las aplicaciones tradicionales de seguimiento, ya que se realiza mediante una solicitud directa al soporte de Google.

Para ello, debes iniciar sesión en tu cuenta de Gmail asociada a tu número de teléfono. Luego, redacta un correo electrónico dirigido a "contact@rastrearme.com" y coloca en el asunto "Rastrear por Google Maps".

En el cuerpo del mensaje, escribe tu número de teléfono, incluyendo el código de país, y reemplaza los últimos 4 dígitos por “XXXX” o “4444”.

Después, haz clic en "Enviar" y espera la respuesta de Google. Recibirás un correo confirmando si la ubicación fue rastreada con éxito o, si cometiste algún error, un enlace para ver el tutorial con instrucciones detalladas.

Al seguir las indicaciones, deberás confirmar tus datos, y el rastreo a través de Google comenzará a mostrarte un mapa con la ubicación, de manera similar a cómo funciona la herramienta Find My Device.

Este método solo funcionará si el número del teléfono perdido o robado está vinculado a tu cuenta de Google. Lo mejor de todo es que podrás rastrearlo incluso si no tiene acceso a Internet.

