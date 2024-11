Mhoni Vidente revela si Laura Zapata estuvo detrás del secuestro de Ernestina Sodi

Llega el día miércoles y con él, los astros y las constelaciones se alinean en armonía para traerte las mejores predicciones de la semana de la mano de Mhoni Vidente, mismas que puedes escuchar completamente en vivo en punto de las 11:00 a.m a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

Mhoni Vidente tocó el tema del regreso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, asegurando que ahora al contar con más poder podrá cambiar diversas leyes y enmiendas, por lo que comentó que su gobierno podría extenderse hasta ocho años en vez de los cuatro que normalmente debería durar en el poder.

De igual forma habló sobre los cambios que podrían venir para México con su victoria, asegurando que va a subir los aranceles, y que podría cerrar las fronteras y sacar una nueva ley de migración siguiendo los pasos de Ronald Reagan, por lo que recomendó a los mexicanos que viven en Estados Unidos que arreglen sus papeles para no tener ningún problema.

"Yo lo veo ocho años en el poder, no cuatro, lo veo ocho años así que hay que empezar a ver que va a hacer. Yo visualizo que entre México y Estados Unidos en unos 30 o 50 años ya no vamos a ocupar Visa", explicó Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente habló sobre el Huracán Sarah, el cual se formará en el Caribe a lo largo de esta semana, y podría tocar suelo mexicano en estados como Chiapas y Yucatán entre el 15 y 17 de noviembre, por lo que pidió extremar precauciones ya que el fenómeno natural podría llegar a ser categoría dos o tres.

Sobre el caso de Ricardo Peralta quien recientemente fue abucheado en en la premier de "Wicked", Mhoni Vidente le mandó un consejo, diciéndole que lo mejor que podría hacer en estos momentos es esconderse durante al menos tres años, pues fue funado al asistir al evento debido a que hace algún tiempo había hablado mal de Ariana Grande y Danna Paola.

Mucho se ha especulado durante las últimas semanas sobre si Laura Zapata fue la encargada de perpetuar el secuestro de su recién fallecida hermana Ernestina Sodi, por lo que Mhoni Vidente salió a aclarar la situación y aseguró que eso es una mentira.

"No es cierto, yo la visión que tengo, es que ese secuestro estuvo originado realmente por una banda que en ese momento, en el 2002, estaba muy fuerte en la Ciudad de México, pero no, Laura Zapata no tuvo nada que ver, ya dejen de estar inventando cosas", dijo Mhoni Vidente.