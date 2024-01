Lluvia de estrellas del 2024: ¿cuándo y dónde ver el primer fenómeno astronómico del año?

El 2024 nos da la bienvenida con un espectáculo astronómico que maravillará nuestra vista. Este mes ocurrirá la primera lluvia de estrellas del año y podrá verse en México en unos días. No te pierdas detalle alguno de este evento que dejará a más de uno asombrado con los poderes de la naturaleza.

El 203 estuvo cargado de fenómenos astronómicos como lluvias de estrellas, conjunciones, lluvias de estrellas y por supuesto, el gran protagonista, un espectacular eclipse de sol. Pero este año no piensa quedarse atrás y también se verán hermosas postales en el espacio, así que toma nota de lo que debes saber de esta primera lluvia de estrellas cuadrántidas.

Cuadrántidas: la primera lluvia de estrellas del 2024

Este año abre con una lluvia de estrellas cuadrántidas, una de las lluvias más importantes de cada año. En esta ocasión, de acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) la intensidad será de 120 meteoros por hora y tendrán una velocidad de 41 kilómetros por segundo. Podrá verse durante el esplendor o unas horas previas al amanecer.

La lluvia de estrellas cuadrántidas ocurre debido a que la Tierra atraviesa por un anillo poblado con los fragmentos desprendidos, según se cree son del asteroide 2003 EH1, que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre se calcinan creando luminosos resplandores que se conocen como estrellas fugaces, su velocidad es tan rápida que parece como si estuviera lloviendo pero con destellos brillantes.

¿Cuándo será la lluvia de estrellas cuadrántidas?

Este espectáculo empezó el 28 de diciembre y termina hasta el 12 de enero, sin embargo, su mayor pico de actividad será entre el 1 y 5 de enero. Cabe destacar que la madrugada del jueves 4 de enero podrá apreciarse el esplendor a su máxima intensidad en las horas previas al amanecer.

¿Cómo ver la primera lluvia de estrellas del año?

Para apreciar la lluvia de estrellas cuadrántidas no es necesario un telescopio ni algún lente especial, pero lo ideal es que te alejes lo más posible de la contaminación lumínica de la ciudad. Lo ideal es que acudas a un bosque alejado de los grandes edificios que opaquen el evento astronómico.

También es recomendable que no observes dispositivos móviles con luz muy alta ya que también pueden ser un factor de contaminación lumínica al elevar la mirada al cielo. Aunque no es indispensable, un telescopio te ayudará a captarlas mejor en caso de que no puedas salir de la ciudad.

Expertos en astronomía recomiendan que lo más cómodo es abrigarse bien, acostarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad para poder verlas. Es necesario tener paciencia y dejar que tu mirada contemple las cuadrántidas.