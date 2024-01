Cassandra Sánchez-Navarro comparte sus secretos de skincare y smart beauty

La actriz mexicana se ha convertido en una de las favoritas de la industria del entretenimiento gracias a su talento y carisma. Cassandra viene de un legado de grandes artistas al ser hija de la actriz Mónica Sánchez-Navarro, sobrina del actor Rafael Sánchez-Navarro y nieta de los actores Manolo Fábregas y Fela Fábregas, grandes referentes de la Época de Oro del cine mexicano, sin embargo, ella en un inicio pensó que no quería dedicarse a esto.

“Me di cuenta cuando mi mamá me mandó a un campamento (cuando tenía 16 años) en New Jersey. Plan con maña porque ella sabía que yo era actriz y yo no quería. Me dijo, ‘es un campamento, si no te gusta, pues hay mil otras cosas’. Hice el casting y me quedé como la protagonista de la obra más importante del verano. Y ahí me di cuenta. Arriba del escenario”, recordó.

“Siento que es una responsabilidad”, aseveró sobre si ha sentido presión por seguir este legado, “no siento que es algo que me han presionado a tener, pero sí quiero mantener el nivel de talento, de orgullo, y ese reconocimiento que tienen hacia mi familia, quiero honrarlo y continuarlo. Para mí lo más importante es lo medible, me acuerdo que mi tío me dijo, ‘que a ti lo único que te importe, no es si te quieren o no, si les gusta o no, que sea lo medible"

"Que llegaste a tiempo, que hiciste más de lo que pidieron de ti, que estabas preparada, que fuiste una buena compañera’. Y a mí me da mucha seguridad en mi carrera ser así, porque ya no le tengo miedo a fallar, pensando en que todo lo demás ya lo hice. Eso me da mucha paz ahora que llevo 11 años de carrera. Que los mismos productores me vuelvan a marcar, eso es el éxito para mí”.

Hemos visto a Cassandra en diversos personajes entrañables como es Cindy la Regia, Candy Cruz, Chisca en El Dragón, entre otros. Y sin duda lo que más disfruta de darle vida a nuevos personajes.

“Hacer reír a la gente. Creo que también lo disfruta mi niña interior porque siento que estoy jugando. Cuando salió Cindy, yo me escondía en la sala de cine para escuchar las risas. Me sentaba hasta enfrente y nada más como que me volteaba para ver entre silla y silla la cara de la gente disfrutando. Y yo salía con una sonrisa. Es muy sanador y creo que ahí está mi propósito de vida”, confesó. Además, nos contó que está abriendo una casa productora, “ya tengo dos guiones que estamos trabajando con diferentes equipos”, comentó que siempre ha pensado en contar sus propias historias.

Vestido, H&M / Pulsera, Swarovski / Foto: Constanza Martínez

Este 14 de febrero la veremos de nuevo en la pantalla grande con Todas menos tú, y sobre este proyecto destacó que le encantó que se iba a producir en la playa y el gran reparto.

“Jesús Zavala, Ana González, Caro Miranda, Ricardo (Abarca), Osvaldo (Zárate). Es un gran elenco de comediantes, todo el tiempo era una improvisación entre todos, muy divertido. También me encantó la idea de trabajar con ese productor (Luis Kuri) porque todavía no habíamos trabajado juntos. Y, por último, sabía que iba a ir directamente a salas, y desde Cindy no había sacado algo en cine porque las pelis que he hecho se van directo a plataforma”, nos contó sobre este próximo estreno.

Recalcó la importancia que tiene ver un filme en el cine.

“Es importante ver una película como se debería de ver, que es en una pantalla grande. Y siento que cuando vas al cine, no es lo mismo que si estás en tu casa, estás viendo la peli, pero estás en Instagram, estás contestando, no estás ahí".

"Y aparte el cine te inmortaliza, esa es una frase que tenía mi abuelo, que los actores se dan a conocer en el teatro, se reconocen en la tele y se inmortalizan en el cine”.

Sobre los retos actorales que ha tenido hasta el momento destacó dos.

“Cindy me costó un montón. Fue la primera vez que fui protagonista en una película y sabía lo importante que iba a ser”, por lo que Cassandra sentía la presión de hacerlo perfecto.

“‘Te quiero dar lo que me estás pidiendo y como me lo estás pidiendo’. Y era como, ‘bueno, está perfecto, pero hazlo más chistoso’. Y yo rompiéndome la cabeza. Eso pasa mucho en la comedia en general. Pero como era la primera vez que estaba haciendo un protagónico, pues estaba muy nerviosa. Pero el outcome estuvo increíble. Y el otro personaje me costó mucho a un nivel muy emocional, porque fue muy oscuro, es Chisca en El Dragón. Era drogadicta, autodestructiva, cruel, egoísta", contó.

"Y fueron nueve meses grabando esa serie, de lunes a sábado, entonces cuando terminamos, de repente tenía sueños de que me había ido drogada al set y despertaba toda empapada en sudor. Sí me dejó un poquito atrapadita y en el terapeuta. Vives más tiempo el personaje que siendo tú. Vas a tu casa a estudiar lo que es el próximo día, yo era yo los domingos mientras lavaba mi ropa y veía a mi mamá. Estuvo muy pesado”, agregó.

Por otro lado, en su vida personal Cassandra se encuentra en un momento lleno de amor, pues se acaba de casar en noviembre del año pasado con Alejandro Cáceres Bolaños, en una boda muy especial.

“Estoy enamorada de Alejandro, estoy muy contenta. Tenemos una relación súper bonita, un amor bonito, pero no nos vemos nunca. Nos vemos los fines de semana porque él vive en Querétaro y yo aquí".

"Entre proyectos estamos juntos y viajamos un montón, ahorita acabamos de tener una mini luna de miel. Pero justo yo creo que la boda nos unió… Yo no quería casarme, yo no quería boda, yo no quería nada. Y después de haberlo tenido, yo creo que todas las mujeres merecen vivir esa historia de amor a su manera y con quien quieran. Pero ya me di cuenta por qué la gente se casa. Y espero que dure para siempre”, nos confesó.

Total look, Ferragamo / Collar y piercing, Swarovski / Anillos, Pomellato / Foto: Constanza Martínez

SUS FAVORITOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Cassandra Sánchez-Navarro se dio cuenta de que la constancia y una rutina efectiva pueden cambiar por completo la apariencia de la piel.

“Mi rutina es súper estricta. Yo creo que no entendía las consecuencias de la piel cuando era chiquita y me dormía con el maquillaje, o no me ponía bloqueador. Pero mi skincare ahorita es con dermatólogo y perfeccionado".

"Ahorita, gracias a mi doctor en Monterrey, y con todas las cremas, toda la rutina y toda la constancia, porque todo es constancia, todos los días, mañana y noche, he tenido una piel que nunca había tenido antes”, y nos enseñó fotos de cómo ha conseguido gracias a esto una piel saludable.

Su rutina:

“Me lavo la carita con jabón, toner, sueros, máquinas, faciales, y bloqueador cada cuatro horas. Gorras cuando salgo al sol. La diferencia que yo he visto en mi piel ha sido una locura. Yo recomiendo que se unten, se inyecten, se pongan, se quiten, lo que quieran, pero cuiden su piel.

"El maquillaje es maravilloso, yo amo el instrumento que es y más en mi chamba, pero siento que estamos abusando de él para tapar cosas que no nos gustan de nuestra piel en vez de cuidar el problema desde el principio".

Si ahorita la cuidas ya en unos años va a ser mucho menos lo que tengas que hacer. Sí cuesta dinero, cuesta tiempo, aunque llegues cansada, lavarte la cara, ponerte tus cremitas, arreglarte tu pelito, toda la rutina, todas deberíamos de invertir en eso, he visto los resultados".

Vestido, Natalia Salido / Pulsera plata y aretes, Swarovski / Pulsera dorada y anillos, Pomellato / Foto: Constanza Martínez

SUS TIPS

Tratamientos

"Me hago microdermoabrasión, peelings, Face Method, guasha, luz pulsada".

Consejo

"Hidratación, toma agua y duerme bien. Una buena rutina de skincare y bloqueador".

MAL REMEDIO CASERO

"Una amiga me dijo cómo hacer un exfoliante, pero no lo puedes guardar porque no tiene conservador. Me exfolie dos semanas después y me quito la parte de arriba de la piel".

“Las cremas, toda la rutina y toda la constancia, porque todo es constancia. He tenido una piel que nunca había tenido antes. El autocuidado es autoamor”.

CASSANDRA A DETALLE

32 Años tiene la actriz.

14 de febrero estrena Todas menos tú en cines y El juego de las llaves en Prime Video.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Constanza Martínez / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon México y Hot Tools / Styling: Dante Albertti / Locación: Hotel Condesa DF

MAAZ