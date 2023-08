Un tiburón le arrancó la pierna, pero ella aún va a nadar a la playa donde todo ocurrió

Addison Bethea, una joven de 18 años se ha vuelto un ejempl ode resiliencia y se sumergió en las mismas aguas donde un año atrás un tiburón le arrebató una pierna. Era una tarde soleada del 29 de junio de 2022 cuando Addison, nativa de Perry, Florida, decidió explorar el océano cerca de Keaton Beach. Acompañada por su hermano Rhett Willingham y amigos, se lanzó a buscar vieiras, ajena al peligro que acechaba en la profundidad.

La playa es uno de sus lugares favoritos. Foto: Instagram / @ADDISON_BETHEA.

Entre bromas y risas sobre criaturas marinas, Addison sintió un tirón en su pantorrilla. En un inicio, creyó que se trataba de una broma de su hermano, hasta que un tiburón toro de tres metros mostró sus dientes "afilados como cuchillas" en un feroz ataque. Desafortunadamente a causa de las heridas perdió su pierna. "Cuando volví a la superficie, vi todo a la vez: la cola del tiburón agitándose, mi sangre tintando el agua", contó Addison a The Guardian en una entrevista.

Ha recibido mucho apoyo de su familia. Foto: Facebook.

¿Cómo sobrevivió al ataque del tiburón?

La joven, aun cuando el tiburón mordía su muslo, lo golpeó en la nariz intentando ahuyentarlo. Logró liberarse momentáneamente, pero el depredador volvió a atacar, incluso llevándose parte de un dedo en el proceso. "Recuerdo que en ese momento, mirando su globo ocular del tamaño de una pelota de béisbol, sentí asco", añadió.

Rescatada por un sujeto que se acercó en una barca y con un torniquete improvisado hecho por Rhett, Addison fue llevada al hospital. Los cirujanos intentaron salvar su pierna, pero seis días después, la extremidad fue amputada. Mostrando una fuerza sobrenatural, Addison caminó tres metros con un andador al día siguiente de la operación.

Se ha sobrepuesto a la situación con un ánimo inspirador. Foto: facebook.com/FightLikeAddison.

¿Cómo logró volver al lugar donde todo ocurrió?

Addison no solo superó el trauma físico; doce meses más tarde, volvió a nadar en el lugar del horroroso evento. "Tienes que darte cuenta de que una vez que entras en el océano, ése no es tu territorio", afirmó, sin resentimientos hacia la especie del animal que la atacó. La pesca de vieiras y el surf son pilares fundamentales en su vida que no está dispuesta a abandonar.

Ha mostrado muy buena actitud desde el comienzo. Foto: TALLAHASSEE MEMORIAL HEALTHCARE

El número de incidentes con tiburones no instigados registrados a nivel global durante el 2022 igualó a los del 2020, marcando los niveles más bajos de la última década. Conforme a los datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida en Estados Unidos, se contabilizaron 57 eventos, con una concentración significativa en Estados Unidos y Australia.

