Acertijo visual: sólo los que tienen vista de águila ven el único error en la imagen

Los acertijos visuales siguen estando a la orden del día en la red y los usuarios aprovechan su tiempo libre para distraerse de la rutina y estimular su mente e ingenio. En esta oportunidad tendrás que detectar un elemento erróneo en una ilustración.

¿Cuál es el error en la escena del parque?

La ilustración que se presenta en esta oportunidad constituye una escena con varios elementos. El sitio parece ser un parque y los protagonistas son varias personas. Por un lado, hay unos niños jugando. Por otra parte, una pareja de enamorados se encuentra tomados de la mano cerca de la fuente.

Pero además, en un costado de la imagen hay una mujer haciendo ejercicio y casi en primer plano se encuentra una abuela sentada en el banquillo de madera. La escena transmite la calidez de un día de disfrute para todas las personas protagonistas.

Pero si bien puede parecer una imagen como cualquier otra, la ilustración presenta un error que puede pasar inadvertido para muchas personas. Solo los individuos más astutos han podido darse cuenta de este detalle. ¿Has podido descubrir qué está fuera de lugar?

Observa detalladamente la imagen y encuentra el error. Fuente: Pinterest

Si has llegado hasta aquí y no has podido resolver la incógnita de este desafío, te contamos que el error está justamente en la sombra ausente que debería proyectar el cuerpo de la abuelita sentada en el banco. Mientras los restantes objetos tienen su sombra, la señora no tiene la suya.

La abuela no tiene sus sombra correspondiente. Fuente: Pinterest

A pesar de haber observado la ilustración con detenimiento, muchos individuos no pueden detectar este error. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Cumpliste con el reto? Si tu respuesta ha sido negativa, no te sientas mal, anímate a seguir entrenando tu vista y rapidez mental con otros acertijos visuales en línea.