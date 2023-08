Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la palabra ‘cana’ en menos de 5 segundos

Si eres de las personas que dedican algunos minutos del día a resolver juegos que estimulan el cerebro, no te pierdas el que se presenta en esta ocasión. Observa la siguiente imagen del acertijo visual y busca la palabra que se ha colado en la repetición.



Tienes pocos segundos ¿Puedes encontrar la palabra CANA?

Ha llegado la hora de poner a prueba tus capacidades cognitivas y tu rapidez mental. En el siguiente reto se presenta la repetición de la palabra 'CARA'. Pero dentro de la imagen se esconde un término parecido, ya que cambia solo una letra.

La palabra que se ha colado en esta repetición es 'CANA' y puede estar en cualquier rincón de la imagen. Para detectarla debes concentrarte al máximo y dejar cualquier otra tarea que estés haciendo. Si bien no presenta complejidad, deberás programar tu cronómetro.

Hallar la palabra 'CANA' no es para nada complicado, solo debes enfocarte en hacer una lectura lo más rápido posible y afilar tu vista. Cada persona tiene su método para este tipo de ejercicio: mientras algunas comienzan leyendo de forma tradicional, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; otras lo hacen de forma aleatoria.

Observa la repetición de la palabra 'CARA' y trata de encontrar rápidamente 'CANA'. Fuente: Pinterest

¿Has encontrado el término oculto en menos de 5 segundos? ¿Dónde está la palabra camuflada? Si la has identificado… ¡Felicitaciones! Buen trabajo. Tus habilidades cognitivas están estimuladas y estás previniendo el deterioro por envejecimiento.

Resolución: aquí se encuentra la palabra 'CANA'. Fuente: Pinterest

Pero si has tardado más tiempo o no has llegado a identificarla, aquí dejamos la ubicación. Esta unidad de la lengua que significa ‘cabello sin pigmentación’ está posicionada casi en el centro de la imagen.