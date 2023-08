VIDEO: comerciantes en Iztapalapa ponen una fila de bancos para que un perrito cruce y no se moje en un charco

No hace mucha falta indagar en internet para encontrar casos estremecedores de maltrato animal, sobre todo contra el que se supone es "el mejor amigo del hombre": los perros. Abusos, golpizas, entre otras formas de violencia extrema han sido denunciadas a través de redes sociales para exigir justicia, castigos que a veces llegan y muchas otras la impunidad gana. Afortunadamente, aún hay "fe y esperanza en la humanidad", tal como lo muestra un video que recientemente se volvió viral.

La tormenta Hilary que ha causado inundaciones y destrozos principalmente en el norte del país, también afectó a la capital mexicana con intensas lluvias y encharcamientos en calles. Iztapalapa fue una de las alcaldías donde el agua cubrió las banquetas, dificultando el paso a transeúntes que se trasladan a pie. Un perrito, aparentemente sin hogar y sin dueño, también se vio perjudicado; no obstante, las personas que presenciaron los hechos se unieron para ayudarlo.

Perro cruza gracias un puente de bancos

El lomito se encontraba atrapado en medio de las inundaciones, por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Las personas, presuntamente ubicadas en un centro comercial, en la demarcación mencionada, se las ingeniaron para poder cruzarlo al otro lado, sin mojarse, colocando bancos azules improvisados como puente. Con ligero temor, el peludo cruzó a través de los asientos de plástico; al llegar, las personas se emocionaron.

Fue así que con cuatro banquitos crearon su paso improvisado para poder evitar el agua de las inundaciones. Con apoyo de todos, tanto las personas como el perrito callejero o de raza mestiza pudieron cruzar sin contratiempos y sin mojarse. Las imágenes le han dado vuelta a las redes por lo esperanzadoras y conmovedoras que resultan en un contexto donde el maltrato animal impera a diario.

¿Cuáles son los perros de raza mestiza?

El lomito mestizo o perro criollo, es aquel que no pertenece a ninguna raza en particular, por lo que no poseen rasgos característicos que puedan atribuirse a una raza específica, pues vienen de la fusión de varias razas de perros. Si algo los puede caracterizar es que por lo general son muy inteligentes, pues la mayoría ha vivido en situación de calle y de peligro, hecho que los ha orillado a ingeniárselas para sobrevivir. Tal es el caso de el perrito del video viral, quien aparentemente no tenía dueño que lo ayudara a cruzar o lo protegiera de la intensa lluvia e inundaciones.

