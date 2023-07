Cuidado: estas marcas dicen ser "libres de crueldad animal" pero engañan a sus consumidores

Últimamente las marcas se suben a las tendencias mundiales para buscar un vínculo cercano con los consumidores, desde replicar fechas conmemorativas hasta librarse de prácticas dañinas, la intención es crear una buena imagen que las masas acepten para seguir comprando sus productos o adquiriendo sus servicios. En este auge, uno de los que "lidera el ranking de popularidad" es el maquillaje libre de crueldad animal. Sin embargo, este tema sigue siendo complejo debido a los vacíos legales, al lenguaje rebuscado y a los tecnicismos que solo generan confusión entre las personas.

El mayor problema radica en que las empresas también se ven entre la espada y la pared al no tener una legislación homologada en todo el mundo. FOTO: Pexels

¿Cómo se engaña a los consumidores con el estandarte "libre de crueldad animal"?

Gracias al arduo trabajo que la bloguera Marce en su sitio "Belleza Libre", se tiene un panorama definido de las compañías que le venden "humo" a los consumidores de cosméticos. La joven se dedica a escribir reseñas de varios productos de belleza que sí son libres de toda crueldad animal. De acuerdo con Statista, México registró un valor de 47 mil 340 millones de pesos mexicanos en la producción de productos cosméticos del 2022. A pesar de los avances en temas de salud y cuidado personal, existen empresas internacionales y nacionales que siguen experimentando sus fórmulas en animales, que aunque no es en México, traen al país sus productos de otros lugares donde sí se permiten las terribles prácticas.

Todo empieza desde las políticas de la compañía sobre las pruebas en animales, en resumidas cuentas: NO LAS PROHÍBEN. Marce nos recalca que existen una serie de vacíos legales, mucho lenguaje rebuscado y tecnicismos que muchas empresas usan para no admitir que sus productos son probados en seres vivos. Y es que ser considerados como libre de crueldad, deben cumplir parámetros específicos, ya sea que cuenten o no con una certificación internacional. Los puntos clave son los siguientes:

Mientras que en América y en la Unión Europea se especificó que o se pueden vender este tipo de productos, China contrarrestó la medida con su propia política. FOTO: Pexels

Los ingredientes que utilizan en sus productos no son probados en animales. Las prácticas de sus proveedores no incluyen dichas pruebas. Durante todas las etapas de formulación, no se experimenta en animales. Ya sea en sus instalaciones o en laboratorios de terceros. El producto final no ha sido sometido a pruebas en animales. La marca no vende ninguno de sus productos dentro del territorio chino.

Pero hay un problema en todas estas instrucciones, el lenguaje rebuscado. Si se cumple con los requisitos estipulados, su comunicación debería ser fácil y sencilla. Sin embargo, las grandes marcas utilizan estos tecnicismos para esconder que sus productos son probados en animales en alguno de los procesos. Marce nos pone tres marcas que los mexicanos regularmente utilizan en el país, M·A·C, NARS y Mary Kay. ¿Qué nos tienen preparadas estas empresas en sus discursos ambiguos?

En el país asiático no se puede vender ningún producto de cuidado personal o cosmético que no haya sido probado en animales. FOTO: Pexels

M·A·C no hace pruebas en animales. No tenemos ninguna instalación para pruebas en animales y nunca solicitamos a terceros que realicen pruebas en animales por nosotros. Algunos gobiernos, no obstante, realizan pruebas en animales para comprobar la seguridad antes de permitirnos vender nuestros productos. Nosotros estamos a favor del cambio para probar que hay alternativas. —Política de MAC Cosmetics ¿NARS prueba sus productos en animales? NARS no realiza pruebas ni pedimos que otros lo hagan por nosotros, excepto cuando es requerido por ley. —Traducido de la página de NARS: DOES NARS TEST ON ANIMALS? NARS does not test on animals nor do we ask others to test on our behalf, except where required by law. Ningún producto hecho o vendido en Estados Unidos es probado en animales. Mary Kay no realiza pruebas en animales en sus productos o ingredientes. Sin embargo, aún hay gobiernos que realizan pruebas en animales antes de permitir que algunos productos sean vendidos en el país. —Traducido de la página de Mary Kay: No product sold or manufactured in the United States is tested on animals. Mary Kay does not conduct animal testing on our products or ingredients. Nevertheless, there are still some governments that conduct animal testing before they will allow certain products to be sold in their country.

Las marcas dicen estar en contra de las pruebas en animales, pero aceptan las fórmulas

En las tres declaraciones, el blog de "Belleza Libre" nos puntualiza que el discurso se repite, pero realizan indirectamente las pruebas en animalitos en sus propias instalaciones o se las piden a laboratorios de terceros. Al final, la clave la tiene donde venden sus productos e inconscientemente admiten que su mercado exige experimentar el maquillaje en seres vivos. China no puede darse "el lujo" de venderle a su población este tipo de mercancía, por ende las marcas continuan sus malas prácticas en los países donde aún lo exigen. Esta es la lista de algunas de las marcas que van con el estandarte pero en realidad no cumplen las cinco bases para ser consideradas 100 por ciento libres de crueldad:

Esto genera un vacío legal que las empresas han debido solucionar con tecnicismos para seguir vendiendo en los grandes mercados mundiales. FOTO: Pexels

MAC NARS Mary Kay Physicians Formula Wet N Wild Dove

La Unión Europea prohibió la experimentación en animales

En el caso de la Unión Europea, desde el 2013 entró en vigor la prohibición de las pruebas en animales en todos los cosméticos y sus ingredientes. Este veto fue muy celebrado en su momento porque fue la primera que abarcó tanto territorio y porque sentó un precedente para la creación de proyectos de leyes integrales sobre la materia. La legislación establece la:

Prohibición de pruebas: Impide que los productos cosméticos y sus ingredientes sean probados en animales.

Prohibición de marketing: Imposibilita la publicidad y venta de productos cosméticos e ingredientes probados en animales.



Las compañías practican de manera indirecta la crueldad animal al aceptar la formulación probada en animales. FOTO: Pexels

Pero no todo es "color de rosa", ahora las marcas aprovecharon los vacíos legales en la Unión Europea como un tecnicismo para anunciar que son libres de crueldad animal cuando no lo son. Por ejemplo:

La Mer. Chanel. Dior.

Estas marcas venden sus productos en China pero como son fabricados en algún país de la Unión Europea insisten en que son libres de crueldad aunque los importan a un mercado que por ley exige las pruebas en animales para poder vender en su territorio. Tristemente, ninguna empresa que vende "lujo" es libre de la experimentación en animales porque todas venden sus productos en en el país asiático, esto incluye a:

Estée Lauder. Dolce & Gabbana. Guerlain. Burberry. Yves Saint Laurent. Tom Ford. Giorgio Armani. Bourjois. Bobbi Brown. Clinique. Lancôme.

Al final venden que son libres de crueldad animal porque no son quienes practican esto directamente. FOTO: Pexels

¿Las certificaciones internacionales ayudan a librarse de la crueldad animal?

La respuesta corta es... no. Debido a que en el mundo existen pocas certificaciones internacionales que avalan que una empresa de cosméticos sea libre de crueldad, instancias como PETA llegan a ser problemáticas, aseguró Marce. Esto se debe a que tienen la costumbre de otorgar su "papelito" a marcas que venden sus productos en China.

"La verdad es que sus criterios y metodología es muy relajada a comparación de Leaping Bunny y por eso creo que no debes basarte sólo en la opinión de PETA para determinar si una marca es cruelty free.", puntualizó la bloguera. "Durante varios años muchas empresas internacionales se han estado certificando con PETA, marcas que pertenecen a los conglomerados de Unilever, L’Oreal, y Procter & Gamble, y venden en territorio chino."

La industria cosmética ya ha generado mucho avance en temas de salud, pero aún falta un largo camino por recorrer. FOTO: Archivo del Heraldo

Las empresas que cuentan con el certificado de PETA y venden en China son:

Dove. Herbal Essences. Secret. Colgate-Palmolive. Bumble & bumble. Suave.

¿Cuál es la lista de marcas que no son libre de crueldad animal?

De acuerdo con el blog de "Belleza Libre", quien se ha dedicado a recopilar la información disponible en Leaping Bunny y las páginas de las marcas, esta es la lista de las compañías que han decidido vender en China y seguir llevando a cabo estas malas prácticas:

Sí existen marcas libres de crueldad animal y una parte considerable le pertenece a empresas mexicanas. FOTO: Pexels