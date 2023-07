Maltrato animal: ¿los animales son sujetos de derechos?

Los casos de maltrato animal parecen ser más frecuentes, y cada día conocemos una nueva noticia sobre violencia hacía los animales, especialmente a perros y gatos -aunque no dudamos que otras especies también sean víctimas-. Ante estos sucesos, el escritor Nicolás Alvarado, comparte una de las mayores relaciones complejas que ha tenido en su vida. Se trata de Ralston, su perro, a quien vio como un hijo, y cuidó junto a su esposa.

¿Qué tiene esto de complejo, si la gran mayoría de personas han tenido una mascota? Bueno, el hecho de que Nicolás parte de la premisa de que, a pesar de darle todo el cariño, atención, y cuidados ¿realmente era lo mejor para él? Específicamente porque su mascota después de 10 años, desarrolló cáncer, y tuvo que ser sometido a quimioterapias, tratamiento que para Nicolás, y su esposa era conveniente, pero no sabían si él realmente lo deseaba.

Claro que como los dueños responsables de una mascota, ellos tenían el valor moral con Ralston, a quien consideraban como un hijo, mismo que tenía que ser atendido para salvaguardar su vida, y tener una aceptable calidad de vida, a pesar de su enfermedad. La complejidad de saber si el perro se sentía cómodo llevando esa vida, o no, es incierta, pero ante los ojos de Nicolás, parecía bastante feliz.

Y de aquí parte un punto importante, ¿los animales son sujetos de derechos? Para dialogar sobre este tema, la invitada al podcast "La Pinche Complejidad", Nely Lucano, profesora, filósofa, y defensora de animales, explica algunos puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta.

¿Los animales son sujetos de derecho moral, o jurídico?

La visible indignación por parte de la sociedad mexicana, al ver un vídeo donde un perro está siendo violentado, y llega hasta la muerte o al ver la foto de un gato que fue brutalmente asesinado, pone en alerta a todos, por el tipo de conductas con las que estamos viviendo, pero ¿qué pasa con los animales que de igual manera son torturados para fines de consumo humano?

Aunque sea indignante ver como viven las reses en los mataderos, o como sobreestimulan a las gallinas para que siempre pongan huevos, son pocos los que piden que se detengan estas prácticas, o que se castigue a los dueños de estos lugares, porque claro, esto beneficia directamente a los seres humanos, pero sí también son animales, como los perros, o gatos, ¿por qué a ellos no se les defienden igual?

Se tiene que dejar claro, que aunque parezca que algunas especies son más protegidas que otras, en realidad ningún animal, de cualquier especie tiene derechos. Esto puede parecer escandaloso, porque claro también son seres que sienten, de ahí viene la complejidad del maltrato animal, y sus derechos.

Nely Lucano explica que “derechos jurídicos no tienen los animales, no tienen derechos jurídicos, porque nuestros códigos civiles desde tiempos muy antiguos -nosotros somos herederos de los códigos romanos- que los animales han sido catalogados como cosas, como propiedades, como bienes, bienes inmuebles. De tal manera que hasta la actualidad, los animales siguen siendo categorizados como cosas. Tendríamos que modificar esta categorización jurídica para que ellos fuesen sujetos de derechos o personas”.

Ahora que sabes que los animales aparentemente están “desprotegidos”, seguramente tienes dudas del porqué, y quién va a cuidar de ellos. Por eso escucha este episodio, donde Nicolás Alvarado, junto a la invitada Nely Lucano intercambian ideas respecto al maltrato animal, y la pinche complejidad sobre sus derechos.

Las ratas, cucarachas y mosquitos, ¿tienen derechos?

Nicolás sugiere el calificativo “asesino” por deshacerse de ratas, cucarachas, y mosquitos, porque aunque nos guste, o no, igual son animales y seres vivos, que aunque nos incomoden, no tendríamos que quitarles la vida. ¿Eso convierte a una persona, en un mal ser humano?

Nely responde que “en estas sociedades industrializadas tenemos alternativas para comer, alternativas para vestirnos, para entretenernos. Los matamos simplemente por gusto, por simple placer, es decir; un placer culinario, puede ser un placer estético al momento de vestir. Al momento de este tipo de actividades podríamos decir, así como ese mosquito tiene el derecho a satisfacer su necesidad de comer, y me quiere picar y yo me defiendo matándolo, ahí no hablamos de una afección moral".