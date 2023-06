Lesbomaternidad en México: El Estado y la sociedad invisibiliza la crianza entre mujeres

La comunidad LGBTQ+ en un sector de la población que se enfrenta día a día a la exclusión, es por eso que como colectivo se unen para luchar y exigir sus derechos, que por el simple hecho de su orientación sexual, parece que les son arrebatados. Dentro de las diferentes problemáticas que existen para esta comunidad, hay una que afecta especialmente a las mujeres: la maternidad. Ser madre lesbiana en México es una tarea difícil, ya que muchas veces no se valida su maternar, y se ven envueltas en una situación de vulnerabilidad junto a sus hijos.

Las madres lesbianas muchas veces no pueden realizar tareas que son básicas para las parejas heterosexuales. Por ejemplo: no pueden inscribir a sus hijos en cualquier escuela, porque no todas están abiertas a adaptarse a la forma de educación de estas parejas. O realizan actividades donde no son incluidas ambas madres, por lo cual, al menos alguna de ellas será excluida de ciertas acciones, además que llegan a ser víctimas de discriminación por parte de los mismos educadores, y padres de familia.

Algunas madres lesbianas señalan que sus hijos son víctimas de discriminación por tener dos mamás. Foto: Especial

Discriminación del Estado hacía las madres lesbianas

Muchas veces se piensa que la discriminación viene de la sociedad, de personas que desconocen del tema, o de la ignorancia, pero eso no siempre es así, porque las mismas instituciones son las que ejercen estas acciones contra las parejas homosexuales. El caso perfecto para explicar esta situación es la historia de Ana de Alejandro, una mujer que soñaba en convertirse en madre, ella junto a su pareja buscaron un método para convertirse en madres, y aunque parecía que ese era el obstáculo más grande, no lo fue, ya que al nacer sus hijos no podían registrarlos con los apellidos de ambas.

Ana cuenta como fue el proceso de registrar a sus hijos, y que incluso era más sencillo ser vista como madre soltera, que como madre lesbiana “Para términos legales yo era lo que comúnmente se conoce como una madre soltera, yo prefiero llamar a esta maternidad; maternidad autónoma, pero yo no era una madre autónoma, yo tenía pareja. Había dos madres de mis hijos, solamente que el estado no nos reconocía”

Escucha el podcast ¡En la mother, soy mamá! y conoce más sobre la lesbomaternidad, por Ana de Alejandro y Miztli, pareja y madres que ejercen la maternidad, quienes han logrado crear una red de apoyo para las madres lesbianas en el país.

La importancia del activismo

Durante este trámite, Ana de Alejandro, activista, feminista y creadora de la Red de Madres Lesbianas en México fue informada que no podía llevar el apellido de ambas madres. Al buscar opciones sugirió que sus hijos solo llevaran su apellido, pero en el Registro Civil le informaron que eso no se podía hacer por temas de discriminación que pueden sufrir los menores. Sin embargo, tampoco le daban alternativas para que sus hijos pudieran ser registrados.

Evento por el décimo aniversario de la Red de Madres Lesbianas en México. Foto: redmadreslesbmx

La única opción que quedaba para ellas, y otras miles de parejas lesbianas del país, es que llevaran los dos apellidos de una sola madre, opción que no era del agrado de Ana, porque naturalmente como todos los padres, los hijos deberían llevar el apellido de cada madre.

Afortunadamente el activismo de esta madre ayudó a que ella, y otras mujeres tuvieran la oportunidad de registrar a sus hijos con los apellidos de cada una , y con ayuda de una abogada lograron que para 2013 existiera el reconocimiento de hijos e hijas de madres lesbianas, sin importar el orden de los apellidos.

Desde 2021 se han registrado más de 248 nacimientos con el apellido materno. Foto: Serendipia

Esto dio pie a una iniciativa para que se propusiera una reforma que se concretó en el año 2018, donde las parejas, incluso heterosexuales puedan elegir qué apellido irá primero, lo que ahora pone a la madre en primer lugar si así se desea. Sin embargo esto solo es una de las adversidades por las qué pasan, y aún tienen que exigir un trato digno ante la sociedad, las leyes y un país que excluye a las maternidades lésbicas.

MMG