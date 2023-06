Una graduación presuntamente de una escuela primaria se volvió viral en redes sociales debido al tema que eligieron los alumnos para bailar como vals, ya que se trata de una adaptación de la canción del cantante Peso Pluma “Ella baila sola”, el momento cautivó a los cibernautas, algunos celebraron la decisión y otros criticaron el hecho.

En el clip de 2 minutos con 47 segundos se observa a un grupo de menores vestidos de pantalón negro con camisa verde y las mujeres con un vestido verde esmeralda, comienzan a bailar al ritmo de la música y terminan la coreografía con la canción del momento.

Se desconoce en qué estado del país se realizó esta graduación Foto: TikTok irahijulian

Peso Pluma: adaptan "Ella baila sola" a vals para bailarla en su graduación

Se puede escuchar que es una adaptación del éxito del cantante sinaloense de tan sólo 24 años, que se ha convertido en todo un éxito y suma millones de visitas en las principales plataformas. Hasta el momento se desconoce en qué estado del país se realizó esta graduación .El video fue compartido por la cuenta de TikTok del usuario Irahí Julián C.

“Que los de mi pueblo no vean esto”, son algunos de los comentarios que se leen en redes Foto: TikTok irahijulian

Los usuarios de redes sociales se mostraron extrañados por la nueva moda: “Ahora si valoro mi vals de primaria”, “esta bien bonita la canción”, “no me rió porque me hicieron bailar despacito piano”, “que los de mi pueblo no vean esto”, "lo bueno es que nací en otra época".