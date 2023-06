De espaldas, La Pompis ex de Sonido Pirata paraliza la red con arriesgado look por el Día del Padre

¡Vaya revuelo el que causó La Pompis este domingo!, pues con motivo del Día del Padre apareció en redes sociales con un emotivo mensaje que no dudó en acompañar con uno de sus looks más reveladores y que causó furor en la red. ¿La razón?, que la bella bailarina posó de espaldas y bajo la tendencia de las tangas a la vista, no sin antes demostrar que el rosa es su color preferido y el que más le favorece.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya acumula más de 200 mil seguidores, la ex de Sonido Pirata derrochó estilo y enamoró a muchos de sus fans, quienes no tardaron en llenarla de halagos y resaltar su belleza. Para presumir su figura que ya es icónica por una mini cintura y un cuerpo lleno de curvas, La Pompis posó de espaldas y con una mirada dominante hacia la cámara para presumir un conjunto de lencería en rosa con una tanga y un top de escote strapless, con los que demostró que se trata de la tendencia del verano.

Luego de romper la red con esta selfie, la compañera del Medio Metro malo decidió dejarle un mensaje a todos sus seguidores que ya son papás. "Feliz Día Del Padre. Es una ocasión especial para dejar fluir nuestras emociones y mostrarle a esos hombres especiales en nuestras vidas cuánto los amamos y apreciamos. Es una oportunidad para abrazarlos fuerte, decirles lo importantes que son y agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Los Ama La Pompis", escribió en su publicación que ya acumula miles de me gustas.

Así enloqueció las redes. (Foto: Captura de pantalla)

La Pompis se corona como la reina del Barbiecore

El look con el que la bailarina rompió el Internet destaca por seguir la tendencia del Barbiecore en la que el rosa es el gran protagonista; sin embargo, El Día del Padre no ha sido el único momento del año en el que La Pompis ha presumido este estilo, pues hace tan sólo unos días nos demostró que el rosa neón se puede lucir en esta temporada vacacional con un bikini de infarto y que resalta lo bronceado de la piel.

Asimismo, en sus lecciones de moda, la ex de Sonido Pirata nos ha demostrado que un minishort y un top con escotes cut out es magnífico para derrochar estilo en esta época de calor y además lucirse como toda una diva de la moda. Es por ello que hoy recordamos sus mejores looks bajo el Barbiecore.

¿Quién es La Pompis?

Paula Jasso, mejor conocida como La Pompis, es una de las bailarinas más queridas de México y aunque saltó a la fama con su icónico personaje junto a Sonido Pirata, los problemas por problemas de pagos, además de presuntos acosos sexuales por parte de se ex jefe, la llevaron a seguir los pasos del Medio Metro original y unirse para seguir causando sensación con sus pasos más icónicos en medio de un sonidero.