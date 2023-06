¡La fiesta de Peso Pluma termina en tragedia!, un niño se cayó de la azotea por intentar ver la celebración del cantante

La fiebre de la Doble P está desatada y es que la fama que ha logrado el cantante está fuera de serie, pues chicos y grandes han sido encantados por su música. Fue así que en un intento en conocer detalles sobre su fiesta de cumpleaños un niño cayó varios metros desde su azotea, ocasionándose severas fracturas y todo porque la noche de ayer, el cantante celebró sus 24 años con una espectacular fiesta en Guadalajara.

Peso Pluma festejó a lo grande en Jalisco, donde realizó una fiesta, de la que todavía se conocen pocos detalles, sin, embargo, algunas historias compartidas en su Instagram dejan ver que la celebración estuvo llena de lujos y un enorme escenario en el que él y otros artistas deleitaron a los invitados, por su puesto a la celebración solo tuvieron acceso gente cercana al interprete, pues como era de esperarse, el evento estuvo rodeado por un gran dispositivo de seguridad.

El cantante celebró a lo grande su cumpleaños 24 | Foto: Captura

Menor cae de su azotea por intentar ver la fiesta de Peso Pluma

De acuerdo con el medio Hoy Día, quienes reportaron este hecho, un niño de apenas 10 años, quiso colarse en la fiesta o al menos ver cómo se estaba llevando a cabo la celebración, por lo que se asomó desde la azotea de su casa a la vivienda de un lado y cayó, lo que le ocasionó un fuerte golpe y lesiones.

Tras los hechos, familiares del menor se percataron de lo ocurrido y llamaron a los servicios de emergencia, al lugar arribo una ambulancia, donde se les refirió que el niño había caído desde el techo, y aunque la caída fue considerable afortunadamente las consecuencias no fueron fatales, sin embargo, sí sufrió heridas considerables.

El menor fue llevado por servicios de emergencia a un hospital | Foto: Hoy Día

El medio antes señalado, estuvo en el momento de lo ocurrido y captó al menor cuando era trasladado por los paramédicos en una camilla con el cuerpo inmovilizado. De acuerdo con el matutino, el menor se encuentra en estado de salud delicado y sus familiares han mantenido su estado de salud reservado.

"Mi música no es para niños", el mensaje de Peso Pluma

A pesar de que la música de Peso Pluma se ha colocado en el gusto de muchos niños, el cantante se lanzó contra los padres de los menores al señalar que sus corridos tumbados no son para niños, por lo que responsabilizó directamente a sus progenitores de permitirles que canten sus canciones.

"Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho pero no es así, mis canciones no son balas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres", señaló el interprete en un comunicado emitido en sus redes sociales.

El interprete dejó claro que su música no es para niños | Foto: Instagram @pesopluma



