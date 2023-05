VIDEO | Karely Ruiz sorprende con look corto y bailando reguetón en toalla, pregunta si “ya se bañaron”

Después de recuperar su cuenta de Instagram (por segunda ocasión), Karely Ruiz publicó una serie de videos donde dio cuenta de su nuevo look. Esto ya lo había sometido a "votación" desde su cuenta de Facebook, aunque estaba más que decidida. Ahora, la influencer presumió un cabello lacio más corto, a la altura del hombro, algo que a razón de sus seguidores le va de maravilla.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, está acostumbrada a publicar imágenes algo subidas de tono, en sus redes sociales, para retener el amor de sus followers y hacerle una publicidad indirecta a su cuenta de OnlyFans, donde es considerada como una de las reinas. En esta ocasión no fue la excepción, pues se dejó ver muy contenta antes de meterse a la ducha.

Desde las historias de su Instagram, Karely Ruiz apareció cubierta por una toalla blanca y ejecutando unos ligeros pasos a ritmo de reguetón. Bajo la pregunta "Ya se bañaron", la joven de 22 años intentó ser lo más sensual posible, aunque se aguantó las ganas de explotar en carcajadas, pues parece que las grabaciones las hizo de manera improvisada.

Aunque no se pueden ver los mensajes de sus seguidores, sería completamente natural que muchos de ellos le hayan respondido con palabras afables y con emojis de corazones. Además de que ella se enteró de manera directa quiénes si se pegaron un buen baño y quienes no.

Karely Ruiz presumió su lencería de color azul y su nuevo look (Foto: captura de pantalla)

Karely Ruiz, santa patrona de los animalitos

Independientemente de la fama, Karely Ruiz encontró un propósito más en la vida: ayudar a los animalitos. Desde hace un par de meses, se dedicó a preguntar por los diferentes albergues que existen en México y aunque no ha ayudado a todos, sí se ha hecho presente en varios con apoyo, acción que muy pocas personalidades de la vida pública han realizado.

Contra todo tipo de crítica que ha recibido, por amasar una fortuna gracias a la venta de contenido exclusivo en OnlyFans, ha asegurado que no abandonará su costumbre de andar en paños menores con tal de continuar con su labor altruista: "Ayudar a los perritos me llena de felicidad. Me toca andar en tanga toda la vida y nimodoo", escribió en su cuenta de Facebook.

De igual manera compartió los mensajes de cariño que le han mandado éste tipo de centros: "No soy la mejor expresándome, pero sólo quiero decir que hasta que Dios me lo permita voy a apoyar a muchos animalitos" mencionó. ¿Será que con eso dejen de criticarla?