Michel Duval comparte las tendencias de impacto que van con su estilo y labor profesional

Michel nació en medio de una familia de artistas y tiene el talento en la sangre, desde su mamá Consuelo Duval, por lo que desde muy pequeño supo que su vocación estaba en los escenarios. “Mi mamá no nos podía dejar en la casa y nos llevaba al set con ella, se volvió mi guardería, aprendí de los foros, de los camerinos, era como una segunda casa para mí. Como a los 10 años empecé a decirle a mi mamá que quería ser actor, ella creo que hizo una gran decisión, me dijo: ‘Antes de ser actor vas a ser niño, así que vas a ir a la escuela, vas a hacer amiguitos, te vas a pelear, te van a romper en el corazón y cuando hayas vivido lo suficiente, haz lo que tú quieras’. Mi debut profesional fue como a los 17, ahí supe que era mi momento, que era lo que amaba y a lo que me quería dedicar”, recordó el actor.

Ningún camino es sencillo, y Mich nos habló de cómo su mayor obstáculo ha sido él mismo, “soy muy exigente conmigo. Le tengo mucho miedo al tiempo y lo rápido que pasa. Llegó un momento en mi vida en el que puse mi valor como persona en mi éxito laboral, si tenía trabajo, era un chingón, pero si no, era un bueno para nada, un inservible. Aprender a hacer las paces conmigo mismo y darme cuenta de que yo soy mi equipo y no me puedo estar tirando mala onda, me cambió mucho. Después de todo lo que me he dicho y de las formas en las que me he roto el corazón, no hay forma de que la palabra de alguien más me ofenda”.

Duval ha hecho diversos proyectos en la pantalla como Señora Acero, La octava cláusula, La Reina del Sur, por nombrar algunos, pero también ha incursionado en otra de sus pasiones: la música, y en esta ocasión está por comenzar un proyecto muy especial.

“Estoy súper emocionado de que el 23 de marzo sale mi primer álbum como artista independiente, este disco representa mi visión musical”, confesó el artista, a lo que agregó es una propuesta muy distinta, “espero que sea el parteaguas para que las personas me vean tanto como músico como actor. No soy el actor que canta, soy actor y también soy músico. Es un álbum 100 por ciento producido, compuesto y escrito por mi equipo y por mí, y que emoción que escuchen lo que ha estado en mi cabeza durante tres, cuatro años”.

Asimismo, nos habló de la inspiración detrás de sus canciones. “Hay veces que me inspiro en mí, siento que es como mi terapia, mi psicólogo es la música. En el momento en el que dices algo en voz alta lo materializas y lo puedes soltar, pero también me gusta inventarme locura, como escritor me gusta poner situaciones que yo no he vivido. No te puedes limitar a que sólo sea sobre ti, si puedes contar una historia, sea lo que sea, creo que alguien se va a poder relacionar con ella eventualmente”.

Sobre Mich

El actor y cantante está creando un camino en sus dos pasiones crecer

El actor ha incursionado fuera de México, con productores como Joe y Anthony Russo, y busca seguirlo haciendo muy pronto.

Orgullo

Mich aseguró que es un gran momento para los latinos: "Nos hemos dado cuenta de que somos un equipo, no somos competencia".

Sueño

Algo que le gustaría cumplir este año es poder cantar y compartir su música en vivo en el Auditorio Nacional o el Lunario.

SHORTS + CROSSBODY

Los shorts serán una gran apuesta y qué mejor que a juego con una camisa en un total look del mismo estampado. Y un accesorio infalible serán los bolsos cruzados.

Total look Dior

DENIM + DENIM

La mezclilla llega con todo y de pies a cabeza. Apuesta por llevarla en jeans, tenis, chamarras o incluso un suéter como el de Mich que da el estilo de este tejido.

Total look Fendi / Reloj Mille Miglia GTS Azzurro Chrono, Chopard

TRAJE ANCHO + TEJIDO DE PUNTO

Los chalecos y suéteres en "V" serán un must esta temporada, puedes llevarlos en una gama de color monocromática. Los pantalones anchos serán un acierto.

Total look Zegna / Reloj L.U.C Perpetual Twin, Chopard

Locación: Vistas de instalación, Perla Krauze La tierra y su reflejo,

Galería Hilario Galguera, México.

BOMBERS + BAGGY

Este estilo de chamarra es uno de los favoritos, y nos encanta en conjunto con un pantalón cargo o ancho y relajado de mezclilla. Puede ser desde diseños simples hasta algo más arriesgado. Los tenis chunky son otro must.

Total look Louis Vuitton

LAS CLAVES DE ESTILO DE MICHEL DUVAL

¿Cómo defines tu estilo?

Swaggy, Mich, formal.

¿Cuál es tu look favorito para el día a día?

Todo lo que sea baggy, unos pants, unos buenos kicks y unas hoodies.

¿Y para un evento especial qué te gusta usar?

Creo que ahí sí me gusta utilizar algo formal. Mi vida normal la transito en mi estilo, en el que todo me queda muy grande, me gusta estar relajado, que no me pese y que no me apriete, pero creo que cuando toca algo formal es otro lado de Mich. Cuando las cosas se vuelven pegaditas y empiezas a ver un poco más de figura, con toda esta onda de saquito (traje), creo que también me funciona mucho.

¿Qué tendencia ha sido la más arriesgada que has probado?

Yo creo que los drop crotch pants. Por ahí de 2015, salieron unos pants que tenían el tiro hasta la rodilla y los rockeaba. Viví en Los Ángeles y la verdad estaba rodeado de la cultura góspel y rap. Todo lo aprendí de esa cultura, musicalmente y también, inevitablemente, expresiones y estilos. Entonces, mis amigos cuando me iban a visitar me decían: "¿Quién eres?". Pero no te bromeo, yo salía a la calle y la gente me decía, "brother, qué buenos pants".

¿La moda es para arriesgar?

Claro, yo creo que la moda es para la falla y el error. Entiendo que hay patrones, texturas, gamas de color, pero si no fallas, nunca vas a aprender a encontrarte. El tener la moda de tu lado, y eso lo he estado aprendiendo últimamente porque yo nunca fui mucho de moda, te empodera. Si encuentras algo que te empodere, síguelo usando.

¿Qué accesorio no puede faltar en tu clóset?

Ahorita el accesorio que no puedo dejar es mi collar de perlitas y los kicks. Me estoy volviendo un sneaker maniac. Tengo como unos 14 pares de tenis y estoy aprendiendo, creo que al principio era una compra muy compulsiva, pero actualmente ya estoy filtrando un poquito más.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Locación: Galería y Terraza Escultórica Galería Hilario Galguera, México /Grooming: Diego Muro para American Crew/Styling: Ailedd Menduet

