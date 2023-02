Un abogado exige la inmediata liberación del feto de una prisionera embarazada: "Está ilegalmente detenido"

La historia de Natalia Harrell ha dado la vuelta al mundo. Esta mujer de 24 años ha estado encarcelada sin fianza desde julio del año pasado, cuando fue acusada de disparar mortalmente a otra mujer y se le imputó el cargo de asesinato en segundo grado. Cuando fue aprehendida estaba embarazada y durante los últimos meses ha acusado a las autoridades de poner en riesgo a su hijo. Ahora, su abogado espera “liberar al feto" argumentando que está “ilegalmente encarcelado”.

Según recogió The Washington Post, el abogado de Harrell, William M. Norris, presentó la semana pasada ante el Tribunal de Apelación del Tercer Distrito de Florida un recurso para sacar de la cárcel al hijo de Natalia, ya que expuso que él es inocente, pero él aún no ha nacido. Con esto pretendía que la madre fuera liberada hasta que él bebé nazca.

Harrell está acusada de matar a Gladys Borcela, de 28 años, durante una discusión en un Uber el 23 de julio, por lo que está en un proceso por un cargo de asesinato en segundo grado y podróa recibir una pena máxima de cadena perpetua. Por ahora está en el centro penitenciario Turner Guilford Knight de Miami-Dade y será juzgada en abril.

"Un nonato tiene derechos independientemente de su madre, aunque todavía esté en el útero… El niño no nacido ha sido privado del debido proceso legal en este encarcelamiento. Simplemente hay que tener al niño no nacido como factor en la ecuación", explicó al diario mencionado.

El litigante sostiene que el “niño nonato” es una persona de acuerdo con la Constitución de Florida y la Constitución de Estados Unidos, sin embargo, la encargada de la oficina de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, presentó una moción para desestimar la petición de Norris, alegando que no había aportado la documentación necesaria para respaldar las alegaciones de negligencia médica.

Revisan su caso

Las autoridades penitenciarias aseguraron que revisarán la atención que Natalia ha recibido, porque están comprometidos con garantizar la seguridad médica de todas las reclusas. El abogado ha sostenido que los uniformados no la han llevado a las citas médicas programadas y no visita al ginecólogo desde octubre pasado, además de que no le han proporcionado vitaminas y alimentos adecuados.

