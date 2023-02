Zélika García es una impulsora del arte con dos décadas al frente de Zona Maco

Desde hace 20 años, el nombre de Zélika García comenzó a resonar en el mundo del arte en México, cuando fundó Zona Maco, proyecto que se convertiría en la feria más importante de América Latina y que el próximo 8 de febrero inaugurará su 19 edición en el Centro Citibanamex.

A esta edición la feria llega consolidada, sin embargo, para lograr esto Zélika tuvo que enfrentar diversos retos. “Al principio, el reto más grande era que las galerías vinieran a México”, recordó en entrevista la promotora de arte. “Hay muchas ferias en todo el mundo y al hacer la feria por primera vez (las galerías) se tardaron muchos años en querer participar”.

Y es que, a diferencia de hace 20 años, para esta edición se presentarán 126 expositores, entre artistas nacionales e internacionales. “Este año tuvimos muchísimas aplicaciones de galerías”, contó García.

Para el año 2000, cuando Zona Maco vio la luz, en México comenzaban a consolidarse algunas de las grandes galerías que se conocen hoy en día, muchas de las cuales se han presentado de forma recurrente en la feria, pues uno de sus objetivos ha sido impulsar al talento nacional dentro y fuera de México: “A raíz de la feria, hay artistas mexicanos que ya son representados por galerías en el extranjero”, explicó Zélika; y es que para esta próxima edición, 51 por ciento de los expositores son nacionales.

UNA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR

Sin duda, uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado Zélika García fue a la pandemia por COVID-19 la cual, además de llevarla a cancelar una edición, la obligó a buscar una forma de reinventar la feria.

“Hicimos la Semana del arte Zona Maco”, proyecto que fue celebrado por “toda la Ciudad de México”, así como en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Chiapas, recordó la promotora de arte.

A lo largo de estos años, los retos para Zélika han cambiado, pues ahora se enfrenta a “presentar cada vez mejor calidad y segundo, seguir creando a nuevos coleccionistas”, siendo este último uno de los desafíos que la feria ha tenido desde su comienzo, pues en el año 2000 en México no existía esta cultura: “Hay que educar a los coleccionistas del futuro y a los que vienen, para que esto siga pasando y creciendo. Y no es que sólo nos interesen los coleccionistas, no, pero sin ellos no existen las galerías, los artistas, los museos, los curadores, etc.”, explicó la experta en arte.

DESPUÉS DE 20 AÑOS

Al cuestionar a Zélika sobre cuál ha sido la satisfacción más grande que ha tenido con Zona Maco, respondió: “hay muchas” pero, sin duda, las más importante es haber creado la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina, “y tener los visitantes que tenemos”, pues la feria es un referente de arte no sólo para los coleccionistas ni expertos en el tema, sino también para las miles de personas que asisten cada año.

Y es que, para García, el éxito de Zona Maco radica en su equipo: “Tenemos un gran equipo detrás y patrocinadores que llevan con nosotros 20 años, que creen en el proyecto y que siempre nos han apoyado”.

“Aprender de las diferentes áreas”, es el consejo que Zélika García les da a los jóvenes que, como ella, se quieren dedicar a la promoción del arte. “Por ejemplo, pasar por todas las diferentes áreas de una galería es una buena manera de aprender, porque ves cómo se trabaja con un artista, cómo se monta una exposición, cómo se lleva la contabilidad, cómo se hace un catálogo”, explicó García. “Ya sé que tienes que estudiar, pero hay cosas que no las puedes aprender en una clase. Debes tener la experiencia de hacerlo”, finalizó.

DESDE EL INICIO

2002, el año de Zona Maco.

En 2021 la feria se canceló por la pandemia.

Esta es la 19 edición.

Este será el año que más grupos internacionales de museos tendrá la feria.

El evento

Se llevará a cabo del 8 al 12 de febrero.

51% Exponentes nacionales.

49% Expositores internacionales.

“Zona Maco, en México es un referente, es la feria más grande de arte que hay actualmente”.

Por Daniela Zambrano

Fotos: Cortesía

