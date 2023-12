"Y fierro viejo que vendan", Cristina Pacheco encontró a la niña que grabó este audio popular en la CDMX

Las calles de la Ciudad de México no sólo guardan edificios emblemáticos y mucha historia, pues hasta los sonidos que se escuchan sin importar la hora del día también son un referente; de ahí que algunos extranjeros se quejen, mientras que los nacionales cuando se encuentran fuera del territorio azteca afirmen que algo les falta. Probablemente uno de los más recordados por muchos es el de una niña que recita: "Se compran, colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras y fierro viejo que vendan".

Si leíste lo anterior con la voz de la pequeña, no te culpamos, pues su frase y voz ya son un emblema para los mexicanos y que no falta ningún día de la semana, especialmente por las mañanas. La popularidad y lo útil que resultó para los chachareros este resumen de todo lo que ya no sirve en casa, pero al que se le puede dar un segundo uso, llevó a que la menor se escuchara en toda la capital y en otras zonas del país. ¿Pero alguna vez te preguntaste quién grabó este audio?

Cristina Pacheco fue hasta la casa de esta familia para dar a conocer su rostro e historia. (Foto: Canal Once)

Cristina Pacheco lo hizo y le dio rostro a esa melodía que muchos mexicanos recordamos; ahora que la periodista anunció su retiro de la televisión por graves problemas de salud, recordamos la investigación que realizó en su ya conocido programa "Aquí nos tocó vivir". En el episodio "El misterio de juna voz", la famosa presentó a la niña que grabó el famoso "y fierro viejo que vendan", además que le dio espacio para contar su historia.

¿Qué dice el audio del fierro viejo?

María del Mar Terrón es la persona detrás del mítico "se compran, colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras y fierro viejo que vendan", según contó Cristina Pacheco hace diez años en su famoso programa del Canal Once. En el episodio se encontró con el señor Marco Antonio, quien se dedica a la compra del fierro viejo en toda la CDMX, así como a la organización de fiestas infantiles, pues tanto él como su hija son payasos.

Es precisamente su hija quien fue la que se volvió en un ícono para los mexicanos al grabar dicho audio que lleva más de una década invitando a las personas a vender todos los artículos del hogar que ya no sirven. La periodista invitó a la ahora mujer a imitar su popular frase, un momento que causó sensación en aquel entonces.

En aquel entonces, la joven tenía 19 años, pero es importante recordar que el programa se transmitió en el 2013, por lo que hoy estaría por cumplir los 30 años. Durante la entrevista, María del Mar Torreón contó parte de su historia y además cómo desde niña acompañaba a su papá a recoger las calles de la CDMX para recoger fierro viejo. Por su parte, Don Marco Antonio habló del momento en el que decidió grabar el caset con el audio que hoy todos conocemos.

"(Fue) para tener más ventas. De hecho ese caset se grabó de 12 de la noche a cuatro de la mañana. Yo las escribí (las palabras)", dijo; mientras que María del Mar recordó que tenía menos de 10 años, aunque sólo muy pocas personas sabían que ella era la voz detrás del audio. Para la grabación, dijo que fue tal y como le salió del alma, y hoy es un emblema de la CDMX.