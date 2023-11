Preservando la identidad con el Arte en Tlaxcala y sus estilos que trascienden

TALLADO DE MADERA / ARTE PARELI / LIBORIO PAREDES REYES

“Toda mi vida he sido artesano tallador de madera. Yo vengo de una familia de varias generaciones, mi bisabuelo, abuelo y mi papá también eran artesanos”, comentó el maestro artesano Liborio Paredes quien es del municipio de San Esteban Tizatlán, Tlaxcala.

“Hago figuras de todos tipos, cuestiones representativas de Tlaxcala, históricas, heráldicas, temas campiranos y una serie de cosas que el cliente nos va sugiriendo”, comentó y agregó que ha tenido la oportunidad de llevar su arte a concursos a nivel regional, municipal, estatal y nacional, y ha recibido algunos galardones por esta técnica, “me llena de satisfacción porque donde quiera que nos presentamos con nuestros productos, vemos que han logrado entrar en el gusto de la gente y eso a nosotros nos motiva para seguir adelante y pues lo hacemos con mucho orgullo”.

El proceso para crear las figuras lleva mucho trabajo y dedicación, “primero recolectar la

madera una vez que la tenemos, dejarla secar porque yo trabajo tlaxistle, bueno muchas otras maderas, pero es la más típica de este rumbo, y tiene la particularidad de que es una planta caprichosa porque no se da en tierra fértil, sino se da en las orillas de las barrancas, en lugares muy áridos y la tenemos que dejar en la sombra dos o tres meses porque si la dejamos en el sol esa madera se abre. Ya una vez que secó la podemos procesar y empezar a trabajar. Es una madera muy compacta y sirve para hacer las figuras en miniatura con el detalle que tenemos que trabajar, es un poquito laborioso nuestro trabajo, pero cuando vamos mirando que las cosas se van logrando, pues nos va dando gusto y seguimos”.

“Los artesanos somos portadores de cultura, llevamos nuestras costumbres, tradiciones, la identidad de nuestros pueblos, el colorido, la creatividad, plasmamos en cada una de las piezas lo que traemos en nuestra mente y corazón, ahí lo dejamos”.

Liborio Paredes Reyes.

POPOTILLO / ARTESANÍA DE POPOTILLO FUENTES / LAURA PAULA CAPILLA Y FRANCISCO FUENTES

Francisco Fuentes nos contó que él es la cuarta generación de su taller familiar en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el barrio de San Bartolomé, “nosotros venimos de abuelitos, bisabuelitos, artesanos que hacían el popotillo, y ahora siguen mis hijos”. El popotillo es una planta natural que se da en las faldas de La Malinche, “nosotros vamos a recolectarlo, lo ponemos a secar, y luego ya lo pintamos de colores y vamos haciendo los trabajos”, y dependiendo de la complejidad pueden tardar desde un día completo, hasta seis meses en terminar, como la pieza “Pasajes del lienzo de Tlaxcala”, con la que ganaron primer lugar en el concurso de Arte Popular.

Podemos encontrar platos, cruces, cuadros, y más, “como artesanos llevamos la historia de México, eso es lo que queremos que sobresalga al extranjero para que conozcan la artesanía que se realiza acá en Tlaxcala, que se exprese que acá hay mucha cultura, tradición, arte y alegría”, compartió Laura.

“La artesanía lleva más trabajo y tiempo. Es algo único, eso es lo que debemos de pensar como mexicanos y que nos los compren al precio”.

Laura Paula Capilla y Francisco Fuentes.

TALAVERA / TALAVERA DEL CARMEN / FÁTIMA IBARRA LUNA

Para Fátima su acercamiento a esta artesanía fue a través de su esposo, “la persona que me invitó a soñar fue él, que en paz descanse. Él me enseñó lo que eran los colores, a amar una pieza tlaxcalteca, él siempre innovó, soñó mucho, y muchos de sus sueños se han visto hechos realidad. Él no está, pero está en espíritu con nosotros”, contó Fátima y nos mostró la vajilla de colibríes que fue en su homenaje.

La talavera proviene de una arcilla, “su inicio es de una piedra, la cual sufre un proceso, se trata para que posteriormente tengamos ya un barro que nos permita hacerlo moldeable, de ese barro se producen ya los platos, tazas… de ahí viene un proceso de secado y horneado. Después el esmaltado de la pieza y posteriormente el pintado, una pieza 100% hecha a mano por nuestros artesanos, por nuestra gente linda”, comentó.

Una vajilla completa (que puede llegar a tener hasta 130 piezas) son de 30 a 40 días de trabajo, si hay buen clima para que seque, un proceso laborioso que Fátima nos dice ya es complicado nuevas generaciones quieran involucrarse, “hoy en día no están comprometidos. Es un trabajo precioso y minucioso hecho con emociones, con muchas vibras, mucha energía. Quiero invitar a que nos ayuden, a conocerla, a difundirla, que la sigan amando, porque la Talavera es de todos los mexicanos”.

“Hacerle ver a la gente el valor que tiene y a las personas que están apoyando. Detrás de una pieza está una familia, el sustento de sus hogares".

Fátima Ibarra Luna.

TELAR DE PEDALES / ARTE NETZAHUALCOYOTL / @ARTENETZAHUALCOYOTL

Platicamos con los maestros artesanos Ignacio Netzahualcoyotl y su esposa Christian Janet Córdova Vázquez quienes tienen el taller Arte Netzahualcoyotl en Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. “Somos un taller de tradición familiar, soy tejedor de cuarta generación y en el taller trabajamos distintos tipos de piezas hechas con telar de pedales, con lanas que teñimos con tintes naturales”, nos comentó Ignacio quien agregó que principalmente realizan sarapes con iconografías del siglo XVIII y XIX.

Ignacio es artista visual de profesión pero toda la vida se ha enfocado en los textiles, “crecí en el taller de mi papá y bueno pues hasta la fecha sigo en ello”, comentó, a lo que Janet Córdova agregó buscan seguir llevando este arte y tradición a nuevas generaciones, “Ignacio, mi esposo, me está heredando el conocimiento. Yo tengo tejiendo dos años y medio, y creo que en el taller se viven muchas experiencias, muchas emociones, el transmitir la cultura.

Y yo creo que eso se contagia hacia los jóvenes, creo que estamos en una época en la que tenemos que inculcar a los niños, enseñarles los procesos, lo que hacían los abuelos, los bisabuelos. Yo, siendo de otro estado y que ya me adoptó Tlaxcala, creo que tiene una cultura muy arraigada y eso la verdad lo celebro. Tiene muchas tradiciones lindas y el tejido que viene desde la conquista”.

“A través de la artesanía descubrir un pasado, una historia a través de los telares que trabajamos... Poner un granito de arena para que no se pierda".

Arte Netzahualcóyotl.

ALFARERÍA / FLOR DE LOTO / ABRAHAM Y CORNELIO GARCÍA

Cornelio García Cortés y su hijo Abraham García Valdez se dedican a la alfarería vidriada libre de plomo en su taller Flor de Loto desde hace 50 años, “fue fundado por mi papá y nosotros venimos del municipio de Españita, Tlaxcala”, compartió Abraham. El maestro artesano Cornelio nos platico sobre la innovación que han tenido en esta artesanía, “me salió la oportunidad que a través de Casa de las Artesanías y CONAR nos capacitó para darle otra presentación a nuestro producto, formamos un grupo familiar y nos dedicamos a recibir todas las capacitaciones (por dos años) y ya producimos libre de plomo, certificado por la Secretaría de Cofepris”, y ya todos sus productos se encuentran sellados.

El proceso es largo pues deben dejar secar la materia prima, “dejar que repose, para que tengan buena elasticidad y comenzar a elaborar la pieza, algunas son moldeadas, terminadas a mano, y otras piezas son directamente hechas torneadas. Posteriormente se les da la primera quema, y ya se dedica uno a la decoración, a ponerle su esmalte”, nos contó Cornelio, además de que cada greca que vemos en una pieza son representativas de Tlaxcala, “es lo que nos ha dado a conocer, porque las grecas tienen su significado, cuando los clientes nos dicen ‘¿qué representa esto?’ nosotros les debemos decir que esas rayitas, esos jeroglíficos, todo tiene un significado, de dónde son”.

“Es una artesanía en la que no acabamos de aprender, es lo que nos motiva, igual a las nuevas generaciones para que sigan con esta tradición".

Abraham y Cornelio García.

PEPENADO / IXTENCO / YANET RANCHERO

Artesana del municipio de Ixtenco en Tlaxcala, hoy pueblo mágico, nos habló sobre la técnica de bordado de pepenado, “lo aprendí de mi suegra y llevo ya 20 años bordando.

Son lienzos de tela que se reducen a centímetros, vamos hilvanando punto por punto, ya que tengamos las medidas, hacemos cadenas, centramos con el primer renglón y en la segunda vuelta es donde empezamos a formar la figura. Si nos equivocamos en algún punto, pues nos tenemos que regresar”, compartió Yanet sobre este tipo de bordado que podemos ver en guayaberas, monederos, blusas, faldas, bolsitas, y ahora muñecas, “no nos salimos de lo tradicional, pero al mismo tiempo vamos innovando”.

Cada prenda tarda aproximadamente entre 15 días y un mes, dependiendo la figura. “Son piezas únicas, difícilmente se repiten. Tenemos en tela rosa, morada, vamos combinando, y el principal material es la manta, pero estamos probando con otras telas que se presten para el bordado”.

“Valoren nuestra artesanía, no al regateo. Se llevan una parte de nosotros, en cada prenda plasmamos el corazón, ponemos mucho empeño”.

Yanet Ranchero.

