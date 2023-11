Alejandro Nones se declara imparable: "Me siento muy pleno con la vida que tengo y persona que soy"

El actor originario de Venezuela está próximo a cumplir 41 años y nos confesó que está en un gran momento en su vida y lleno de nuevos proyectos.

Nones, si bien también fue modelo, desde pequeño encontró en la actuación su vocación, “no sé exactamente cuál fue el momento. Me vienen varios recuerdos a la mente. Por ejemplo, cuando estaba chavito, tendría unos 12 o 13 años, iba por la calle con mi hermana y alguien me habló para un casting de una serie. Fui a hacerlo y me acuerdo de lo que yo sentí ahí, no se hizo nunca el proyecto, pero lo que yo sentí fue wow. Luego, recuerdo muy bien el primer día de rodaje de mi primera película. Ahí me dije, ‘esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida’”.

Alejandro ya lleva una larga trayectoria en la pantalla con proyectos como Lola, érase una vez, Cuna de lobos, ¿Quién mató a Sara?, por nombrar algunos, y nos mencionó que de los grandes aprendizajes que le ha dado esta carrera es el ser generoso.

“Generoso con todos, con el equipo de trabajo, con los productores, sobre todo con tus compañeros, porque no hay nada mejor que un actor que se preocupe por los otros compañeros y cada vez que yo me encuentro con un actor generoso, sin duda, mi trabajo creo que es mejor. Y también, esto ya lo he dicho mil veces, pero me representa, que la constancia, la disciplina y la entrega con el corazón hacen la diferencia”, aseguró Alejandro.

Total look, Zegna / Reloj, Chopard. Foto: Diego Fierce

El actor ha hecho de México su hogar y nos contó que lo que más le gusta de nuestro país es “su cultura, su gente. Es el lugar que amo, donde vivo, donde tengo mi familia, mis amigos, donde fluyo y donde soy, pero sin duda su comida, la comida mexicana es mi favorita, es deliciosa”.

Además, Alejandro está muy emocionado con todo el contenido de calidad que se está haciendo en nuestro país, “creo que es maravilloso, estamos en el mejor momento, cada vez hay mejor contenido, mayor calidad, cada vez con este nuevo mundo de las plataformas hay más competencia y por ende la gente se está esforzando y está más enfocada en hacerlo mejor, con mejores historias, con mejores actuaciones. Creo que México está en su mejor momento. Todo se ha ido transformando en los últimos años y como resultado estamos en el mejor momento de la industria”.

Pacto de sangre, su reciente proyecto, fue algo que le llamó desde el primer momento.

“Cuando me habló Ricardo Cueto y me ofreció el protagónico de esta serie, pues obviamente eso me llamó la atención, sobre todo porque tengo mucho tiempo queriendo trabajar con Ricardo. Después cuando lo leí, me encantó la historia. Justo venían pasando muchas cosas cada vez más internacionales, pero fue tan bonito, está tan buena la historia, el elenco, que era imposible decir que no”, comentó, y agregó que lo que más disfruto de este personaje fue el compartir pantalla con sus compañeros, “cuando tienes un grupo de trabajo en el que todos están enfocados en entregarse, nos divertimos mucho, dentro y fuera”.

Total look, Zegna / Reloj, Chopard. Foto: Diego Fierce

Asimismo, Alejandro acaba de pasar una temporada en España con un proyecto retador y nos compartió cómo fue para él esta experiencia, “acabo de regresar hace un par de semanas de estar rodando una película en Barcelona que se llama Astronauta. Es una peli dirigida por David Matamoros, que es un director catalán, y en la que comparto créditos con Raúl Tejón. Y ha sido una experiencia de las más complicadas de mi carrera, sin duda. Tuve que hablar como español y eso fue un reto, pero muy cobijado por Raúl y por David y sin duda, pues muy emocionado. Tenía tiempo queriendo hacer un personaje conectado con un lado más femenino, es uno de los proyectos que más he disfrutado”.

Para Nones el mejor consejo para alguien que quiere incursionar en la actuación es enfocar su energía en ser el mejor actor o actriz que puedan ser. “Creo que los actores perdemos demasiada energía buscando quién nos va a cambiar la vida, cuando la vida nos la cambiamos solos, estando preparados”, compartió.

Para finalizar, Alejandro nos confesó que se encuentra en un gran momento, con mucha evolución.

“Me siento muy contento, al mismo tiempo creo que es un momento de muchas cosas sucediendo, de muchos cambios, de mucho crecimiento, por ende, tengo mucho estrés también, mucho tiempo de enfoque, soy de esos que lamentablemente le cuesta delegar, entonces estoy en todo lo que pasa con mi carrera, con mi vida, con mis giras de promoción.

"Estoy en todo lo que pasa con mi carrera internacional, con mis managers de España, de EU, de Francia, de acá (México). Estoy cansado, pero feliz”. Y sobre si cambiaría algo, nos contestó que no, “sin duda, no. Me siento muy pleno con la vida que tengo, con la persona que soy, con la gente que me rodea, con las relaciones que establezco y no cambiaría nada. Lo mejor está por venir”.

Pantalón y suéter, Cos / Reloj, Chopard. Foto: Diego Fierce

NONES EN BREVE

¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Tomar agua.

¿Una canción que te ponga de buen humor?

Ahorita tengo la de “No se va”, de Grupo Frontera con Carin León.

¿Tienes algún lema de vida?

Constancia, disciplina y entrega con el corazón. Y hay una frase que creo que me define mucho: “La vida comienza donde termina tu zona de confort”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom eStudio / Grooming: Leonel Urdaneta / Locación: Casa Jarana

