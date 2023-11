El existencialismo de Sartre a través de "El muro"

Jean-Paul Sartre, filósofo, dramaturgo y novelista, fue una de las figuras principales del existencialismo del siglo XX. El pensamiento filosófico de Sartre estableció los pilares de una corriente que recién tomaba importancia: el existencialismo humanista. Su enfoque se centraba en la responsabilidad de los individuos por sus acciones, en la importancia de la autoconciencia y conciencia, así como en la búsqueda del autoconocimiento y su afirmación relacionada “existo, luego pienso”, con la cual se refiere a que no estamos predeterminados, cada quién es libre de actuar libremente, somos responsables de nuestras acciones.

“Tuve en ese momento la impresión de que tenía toda mi vida ante mí y pensé: Es una maldita mentira, nada valía puesto que terminaba”.

El cuento "El muro" forma parte del libro con el mismo título, dentro del cual hay una serie de 5 cuentos, todos girando alrededor del existencialismo.

El muro gira alrededor del narrador Pablo Ibbieta, quien es miembro de las Brigadas Internacionales, voluntarios de otros países que viajaron a España para ayudar a quienes luchaban contra el fascismo de Franco. Junto con Tom y Juan, fueron capturados por los soldados de Franco y a lo largo de la historia se nos demuestra cómo se enfrentan hacia una condena de muerte.



Si bien, el cuento es corto, dentro de la obra, Sartre deja la marca del existencialismo. A continuación, daré un breve análisis sobre ella. Desde la perspectiva de Pablo, entendemos que para el existencialismo las sensaciones son importantes, en su momento presente no hay más que pueda hacer. Experimenta hambre, frío, calor, olores, etc. Las sensaciones, según Sartre, son entonces vías de comprensión de uno mismo. Por otro lado, las sensaciones aún si sirven para comprender su miedo, también los vuelve extranjeros a ellos mismos, mientras más se acercan a la hora de la condena, menos pueden controlar lo que sienten.





Llega un punto en la historia en el que Tom puede imaginar su cuerpo lleno de balas, pero no puede imaginarse sin existir, el yo con el que se identifica es su propia conciencia, y como se ha visto por ejemplo con Hegel; Sartre afirma que la conciencia es siempre conciencia de algo. Es difícil pensar en que vamos a dejar de existir, la conciencia, al ser siempre consciente de algo, no puede imaginarse no siendo consciente.



Ahora bien, muchos de los personajes de Sartre son descritos desde la primera persona, y esta es una obra en donde hay un sentimiento creciente de muerte. Vivir bajo la sentencia de la muerte es parte de la condición humana. La muerte siempre se siente lejana, pero al estar condenados, surge una intensa conciencia de la vida. Es una paradoja en donde frente a la conciencia de la muerte, siempre habrá una conciencia de la vida.



Por: Juliette Le Bastard, Lic. en Relaciones Internacionales, ITAM