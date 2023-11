Cambio climático ¿Qué está ocurriendo?

¿Qué son los cambios climáticos? Según la ONU, son las alteraciones que se producen en las temperaturas o los modelos meteorológicos. Básicamente, el planeta que conocemos sigue ciertas reglas preestablecidas que permiten el desarrollo de la vida tal como la conocemos. De vez en cuando, estas reglas se ven afectadas por eventos externos, como radiaciones solares o erupciones volcánicas que inciden en el buen funcionamiento del sistema planetario. Sin embargo, se ha demostrado que, desde la primera revolución industrial, la actividad humana ha alterado este sistema. ¿Qué significa esto? Que somos responsables de los cambios climáticos y, principalmente, son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) las que alteran este equilibrio.

¿Y cuáles son las consecuencias de nuestra actividad? El primer pensamiento que viene a la mente es el aumento de las temperaturas. Es cierto, es una de las consecuencias de nuestra actividad, ya que las emisiones de GEI aumentan directamente la temperatura del plantea, pero no es la única. El sistema planetario mencionado anteriormente funciona como uno solo. Es decir, si se altera algo, dado la interconectividad del sistema, esto tendrá consecuencias sobre todo lo demás. Entonces, si aumenta la temperatura no solamente hará más calor; como un efecto dominó, aumentarán las sequías, la escasez de agua, el derretimiento del hielo polar y el nivel del mar, las tormentas, huracanes, se alterará la biodiversidad, aumentará la migración climática y se verá afectada la producción de alimentos, entre muchos otros.

Los avances de la humanidad afectan severamente al medio ambiente.

¿Estos cambios pueden detenerse en un futuro cercano?



No; Como se mencionó anteriormente, los cambios climáticos que conocemos son consecuencia de la actividad humana desde la primera revolución industrial. Es decir, son más de 200 años de actividad, que se ha intensificado desde entonces, que no se pueden borrar en una noche. En otras palabras, si se actúa de la manera más radical hoy, el planeta no estará mejor mañana. Pero si se actúa radicalmente hoy, quizás dentro de 50 años las consecuencias sean menos graves que si no se hace nada. Tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones de generaciones anteriores, de la misma manera que las generaciones futuras tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas hoy en día.

Queda mucho más por decir sobre el tema. ¿Cómo actuar? ¿Qué tipo de transición energética es deseable? ¿De quién es la responsabilidad del problema? Lo que es seguro es que el problema es global. Aunque hemos dividido el mundo en fronteras, las acciones de unos tienen impacto sobre los demás. Sin embargo, esto también se aplica a las acciones positivas. Los cambios en el clima afectan la vida de todos, y todas las disciplinas. Llegará un punto en el que ignorar el problema no será posible. Los cambios individuales no hacen gran diferencia, pero cuando se suman, su peso es mucho más significativo.



Por: Miguel Santamaria, Lic. en Relaciones Internacionales, ITAM



